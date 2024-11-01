凍齡女神丨57歲超級美魔女吳婉芳素顏狀態曝光　靠5招凍齡睡前堅持咁樣做

【吳婉芳/美魔女/健身】57歲前港姐亞軍吳婉芳，其二仔胡智同日前上載了一段健身短片，意外曝光了她素顏下的真實狀態，只見零狀容下，這名「美魔女」肌膚依舊緊緻零無孔。

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日前胡智同（Lynus）在IG上載了一段短片，以記錄一天行程為主題，意外曝光了媽咪吳婉芳的素顏模樣。片中，胡智同一開始於與友人合資的健身中心拍攝自己與一眾捧場的友人健身模樣，只見Lynus身型非常健碩，期間，鏡頭轉到一身全黑打扮的吳婉芳身上。

原來吳婉芳亦是仔仔支持者之一，在Lynus的指導下，進行舉重動作。不過仔仔則指母親健身目的只希望Keep Fit，非「操大隻」。雖然只是亮相短短數秒，但可見57歲的吳婉芳保養非常得宜，身材依然苗條，皮膚更宛如少女，非常緊緻零無孔，完全合符「美魔女」的稱號。

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保養5招

吳婉芳過去曾表示自己的保養是非常隨性及佛系，主要是飲食清淡、多飲水，尤其注重潔面，她本人亦有每日打坐唸經是其養生之道，指可以令心境平靜。除此之外，她亦會有定期看中醫調理身體。

吳婉芳又指自己睡前有一習慣，便是洗臉後即使甚麼也不塗，但一定要塗精華素。她認為過多的護膚品會阻礙肌膚的吸收，因此只需要簡單塗精華素也可以，一星期可能只敷兩至三次面膜。

獲讚最靚奶奶

去年11月吳婉芳偕大仔胡智略（Caspar）及新抱霍詠盈（Caroline）出席一晚宴，霍詠盈後來在IG曬出合照，亦標註著「奶奶似家姐」，大讚奶奶外貌非常年青。不少網民亦留言指吳婉芳如「天仙下凡」、「非常後生」，是最靚奶奶。

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丈夫2017年逝世

吳婉芳自1986年選港姐入行，當年她獲亞軍、最上鏡小姐及才華小姐成3料港姐，隨後加入TVB。幾年後，與富商胡家驊成婚後，便淡出娛樂圈，兩人育有三名子女。可惜的是，相愛24年的丈夫胡家驊於2017年2月在睡夢中辭世，有傳吳婉芳大受打擊，從此深居簡出。

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