反攻深圳︱香港首間即撈海鮮放題 任食活海鮮/和牛/Häagen-Dazs只需呢個價
親子好去處
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
【逆市/放題/海鮮/大喜屋】受北上熱潮影響，香港食肆現結業潮。有香港的餐飲集團就推出即撈海鮮放題反攻深圳！大喜屋於九龍灣淘大商場開設千海水產海鮮火鍋放題，是香港首間即撈海鮮火鍋放題店。提供多款海鮮，即撈即煮即食，另外還有和牛、熟食及Häagen-Dazs雪糕，即睇仲有咩食！
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專營日式放題的大喜屋在九龍灣新開一間海鮮放題店，提供全場任食新鮮鮑魚、生蠔、大頭蝦等海鮮，另有120款自助美食放題，包括鵝肝多士、乳鴿、羊胺、羊腩、精選點心、澳洲M5和牛等。
客人可以自己揀選及打撈海鮮，再給店員清洗，乾淨的海鮮就送到枱上，可以即撈即煮即食！
海鮮放題︱提供港人最愛Häagen-Dazs雪糕
便利店買數十元的Häagen-Dazs雪糕，這裡都提供任食，還有生啤、自家製冷泡茶及多款酒類及飲品全部任飲任食，而價錢只需$248起，獲網民大讚性價比高。
海鮮類:
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海鮮放題︱4小時午市火鍋放題價錢
12nn-4pm
|星期一至五
|成人$248小童$188
|星期六、日公眾假期
|成人$268小童$188
熟食類:
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海鮮放題︱晚市價錢
5pm-11pm
|星期一至四
|成人$308 小童 $188
|7:30PM前離座
|成人$268 小童$188
|9:00PM前離座
|成人$278 小童$188
火鍋類:
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|星期五至日公眾假期及其前夕
|成人$328 小童$188
|7:30PM離座
|成人$288 小童$188
|9:00PM離座
|成人$298 小童$188
甜品及生果類:
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|千海水產海鮮火鍋放題
|地址：牛頭角道77號淘大商場三期2樓(九龍灣站A出口)
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