反攻深圳︱香港首間即撈海鮮放題　任食活海鮮/和牛/Häagen-Dazs只需呢個價

▲ 香港首間即撈海鮮放題，任食活海鮮、和牛、Häagen-Dazs！

【逆市/放題/海鮮/大喜屋】受北上熱潮影響，香港食肆現結業潮。有香港的餐飲集團就推出即撈海鮮放題反攻深圳！大喜屋於九龍灣淘大商場開設千海水產海鮮火鍋放題，是香港首間即撈海鮮火鍋放題店。提供多款海鮮，即撈即煮即食，另外還有和牛、熟食及Häagen-Dazs雪糕，即睇仲有咩食！

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專營日式放題的大喜屋在九龍灣新開一間海鮮放題店，提供全場任食新鮮鮑魚、生蠔、大頭蝦等海鮮，另有120款自助美食放題，包括鵝肝多士、乳鴿、羊胺、羊腩、精選點心、澳洲M5和牛等。

客人可以自己揀選及打撈海鮮，再給店員清洗，乾淨的海鮮就送到枱上，可以即撈即煮即食！

海鮮放題︱提供港人最愛Häagen-Dazs雪糕

便利店買數十元的Häagen-Dazs雪糕，這裡都提供任食，還有生啤、自家製冷泡茶及多款酒類及飲品全部任飲任食，而價錢只需$248起，獲網民大讚性價比高。

海鮮類:

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海鮮放題︱4小時午市火鍋放題價錢

12nn-4pm

星期一至五 成人$248小童$188 星期六、日公眾假期 成人$268小童$188

熟食類:

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海鮮放題︱晚市價錢

5pm-11pm

星期一至四 成人$308 小童 $188 7:30PM前離座 成人$268 小童$188 9:00PM前離座 成人$278 小童$188

火鍋類:

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星期五至日公眾假期及其前夕 成人$328 小童$188 7:30PM離座 成人$288 小童$188 9:00PM離座 成人$298 小童$188

甜品及生果類:

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千海水產海鮮火鍋放題 地址：牛頭角道77號淘大商場三期2樓(九龍灣站A出口)

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