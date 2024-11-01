糖尿病｜男子血糖破千如「全身浸糖水中」　營養師見3餐飲食菜單：大開眼界

【血糖／營養師／糖尿病／飲食】長期飲食不當，可以引發嚴重後果！台灣一名病人平日含糖茶當水飲、隨身攜帶糖果想吃就吃，加上極為誇張的3餐餐單，令血糖破千需住院治療。營養師指出，該病人主要因2成因致病，強調平日控制攝取量及飲食搭配極為重要。

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營養師陳怡婷於Facebook專頁分享病例，指該名病人血糖檢測數值高達1226mg/dl，直言自己擔任營養師8年多以來，言是首次見到如此高的數值，而她去問診時，對方已住院：「我去病房看他⋯」

▲ 陳怡婷坦言自己首次見到血糖破千。（Facebook@陳怡婷Cynthia 營養師）

陳怡婷表示，該名病人平日以含糖茶取代清水飲用，身上隨時攜帶糖果食用，日常3餐方面早餐會吃山東大饅頭1個或肉包2個，配上含糖五穀芝麻粉沖泡飲及1條香蕉；午餐則會於外面購買大乾麵加滷蛋，或是吃自助餐，包括2碗飯、蔬菜少許，亦喜愛吃炕肉，再加上香蕉2至3條；晚餐則會在家自煮，一般會吃2碗白飯加上肥肉及少許蔬菜，另外會飲2至3碗南瓜湯或蓮藕湯或山藥湯，水果方面則會吃2至3個橙或番石榴。

陳怡婷表示，病人醣類攝取過量，亦沒有運動習慣，強調控制攝取量及飲食搭配非當重要。

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糖尿病｜驚人數字引發熱議 專家：能走著進門診很不簡單

驚人數字一出，引來不少網民及醫護人員留言討論，不少人坦言如此高數值實有令人震驚，減重醫生蔡明劼表示：「哇！還能走著進門診的話也很不簡單。」亦有醫生指自己遇到類似病症：「我遇到的是真的在門診間，後來我冷靜請他再抽血一次，我懷疑驗錯！」，更有醫生指自己便醫數十年首次見到血糖破千，令不少網民感嘆：「飲食真的很重要！」

糖尿病｜4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症甚至敗血症休克：

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糖尿病｜糖尿病8大症狀

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糖尿病｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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資料來源：Facebook@陳怡婷 Cynthia 營養師

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