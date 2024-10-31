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肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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台灣一名男子不煙不酒又愛運動，不料在接受檢查後確診末期肺癌。

【肺癌/癌症/電器/PM2.5/空氣污染】台灣一名男子平日不煙不酒又愛做運動，但持續1個月出現輕微咳嗽，檢查後發現患上末期肺癌。醫生就指出，有3種電器在使用時都會散發大量懸浮粒子，市民應多加小心。

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台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰曾在個人Facebook專頁發文分享，表示該案例的起因為男子的母親因肺癌去世，其哥哥擔心健康出現問題所以接受檢查，結果同樣確診肺癌，所幸病情屬於早期，進行手術治療後康復。男子的哥哥在知道他出現輕微咳嗽的症狀長達1個月後，便提醒對方求醫，醫生為他照X光後發現疑似末期，進一步安排電腦斷層掃描（CT Scan）檢查後證實為肺癌第4期。男子得知結果後頓時感到難以置信，表示「我前一陣子還去跑馬拉松啊…」。

對此蘇一峰指出，早期肺癌幾乎沒有症狀，等到患者出現輕微症狀時病情多數已較為嚴重，咳嗽、咳血等情況更恐怕已是末期。他憶述，該名男子作息健康、看起來體力相當好，只有出現輕微咳嗽，令人不敢相信已是肺癌末期。蘇一峰亦藉此提醒，過往有很多患者都是家人患肺癌後接受檢查，結果發現同樣患癌，因此建議以「家人確診年齡減10歲」為標準，提早開始接受定期篩查。

肺癌｜3種電器藏殺機

他又表示，很多患者都會驚訝「我不吸煙也不喝酒，怎麼會患肺癌」，但其實不吸煙、遠離廚房油煙和空氣污染都只是預防肺癌的基本條件，並指出工作場所和家中有不少電器實際上都暗藏殺機，例如影印機在高速工作下會散發大量碳微粒；而氣炸鍋、電燒烤爐等「加熱源」電器則會散發PM2.5懸浮微粒。此外，《美國呼吸暨重症照護醫學期刊》的研究亦指出，在家中使用化學清潔劑（如漂白水、氨等）打掃，肺功能受損程度等同每日吸20支煙，必須多加注意。

更多相關報道：英年早逝丨前央視名主持顧國寧猝逝終年46歲　友人曝患肺癌：從確診到離世僅20日 【附肺癌成因+ 症狀】

肺癌｜是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

  • 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移
  • 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移
  • 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織
  • 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

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基因突變成非吸煙患者病發原因

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是越來越多。

李醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲，「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

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