美食情報｜「肉佐」和牛壽喜燒放題升級菜單　新推厚切牛舌檸檬＋15款即叫即做高質串燒任食

▲ 「關東風和牛壽喜燒放題專門店」——肉佐，全新推出的升級「Level 5 超豪快極上放題菜單」，當中包含共138款任食菜式及食材，最大賣點就是食客可以無限追加近年極受歡迎的「肉佐厚切牛舌檸檬」。

位於銅鑼灣金朝陽中心2期Midtown 8樓的「關東風和牛壽喜燒放題專門店」——肉佐，由來自京都的日籍米芝蓮星級懷石料理大師長本輝彥先生設計及秘製招牌壽喜燒醬汁，並提供無限量追加達到滿分BMS 12的宮城縣產仙台A5 霜降黑毛和牛放題，將關東風和牛壽喜燒體驗推至高峰。肉佐更提供任食刺身壽司、優質肉類、高質海鮮等多款菜式及食材。

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在全新推出的升級「Level 5 超豪快極上放題菜單」，當中包含共138款任食菜式及食材，最大賣點就是食客可以無限追加近年極受歡迎的「肉佐厚切牛舌檸檬」。

此外，全新推出的15款即叫即做任食串燒，製作及用料亦絕不馬虎，用上多款高質食材，包括：大葱燒A5和牛、七味燒油甘魚鮫串、幼葱燒藍鰭鮪魚血合串、七味燒油甘魚鮫串及串燒鵝肝等。

90分鐘享用晚市餐目級別【Level 1,2 及 3】

在【Level 1】的餐目中（成人每位$228; 小童/長者每位$198 ），食客就已經可以享用到 90 分鐘內無限任食美國穀飼牛肩胛等一共79項食物選擇。而喜歡任食壽司及三文魚刺身的食客，就可以選擇【Level 3】（成人每位只需$398） 就可以在90分鐘時間內無限任食美國黑安格斯牛小排、美國黑安格斯牛板腱等一共 108 項的食物選擇。

120分鐘享用晚市餐目【Level 4】

喜歡日本和牛及海鮮的食客， 就可以選擇【Level 4】餐目（成人每位$498；小童/長者每位$368），在120分鐘時間內任食宮城縣產仙台和牛牛展、日本山形縣產藏王牛上肉及赤身肉、和牛牛舌、日本廣島蠔、新鮮海蝦、日本帆立貝、三文魚刺身、帆立貝刺身及20款壽司等，一共116 樣款式。

150分鐘享用晚市餐目 【Level 5】

如想將關東風壽喜燒體驗推到巔峰，餐廳最推介的就必定是【Level 5 超豪快極上放題菜單】（成人每位$688;小童/長者每位$588）就可以在150分鐘時間內任食宮城縣產仙台A5霜降黑毛和牛西冷/肉眼/牛展、肉佐厚切牛舌檸檬、15款串燒、日本山形縣產藏王牛上肉及赤身肉、和牛牛舌、日本廣島蠔、20 款壽司、日本梳乎厘班戟等一共138樣款式。

而「肉佐」更會為每位享用【Level 5】的客人加送高質壽司拼盤一份，包括: 大拖羅/中拖羅、赤身、油甘魚魚、鯛魚、炙燒和牛、三文魚腩壽司各一件。



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