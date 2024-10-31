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孝順天王｜父親離世一年生前曾任消防員　劉德華拍救災新戲疑憶亡父失聲痛哭  

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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天王劉德華十分孝順，拍新戲疑憶起亡父失聲痛哭！

【劉德華父親】天王劉德華主演兼監製的災難電影即將上映，日前公佈的拍攝花絮中，見到他在演出期間強忍淚水，停機後卻失聲痛哭，疑見到消防員救災場口觸景傷情，想起離世一年、生前曾任職消防員的亡父！

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劉德華父親｜拍攝新戲疑憶亡父觸景傷情

華語首部輻射災難電影《焚城》即將於11月1日正式上映，今次劉德華為電影擔任監製，並飾演一位環保領域專家，為軸射洩漏事件提出一連串解決辦法。電影早前公開拍攝花絮，見劉德華拍攝期間一直保持專業，不見有異樣，但停機後突然失聲痛哭，由於他拍攝期間需要看到不同消防員救災和受傷的片段，疑似觸景傷情，憶起生前曾擔任消防員的爸爸，他曾表示︰「我爸爸是消防員，我對他的工作太熟了。」

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劉德華父親｜劉父曾任消防員  

劉父劉禮於去年11月逝世，享年97歲，剛好離世差不多一年，向來孝順的劉德華當時送別父親時，一臉憂傷。劉父一共育有6名子女，劉德華排行第4，劉父年輕時期曾任職消防員，駐守啟德機場，後來舉家從新界搬到九龍鑽石山大磡村，並住在木屋，但在劉德華11歲時遭大火燒毀家園，一家人要住寮屋一年，相信這些畫面都刻在劉德華內心深處，難怪他會觸景傷情。

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