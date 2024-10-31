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國際復康日｜11.10殘疾人士免費搭港鐵　同行一位照顧者同享優惠

社會

發布時間： 1 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

(彭大偉攝)

11月10日（星期日）是國際復康日，港鐵公司今年繼推「殘疾人士免費乘搭車船日」， 為殘疾人士及其一位照顧者提供免費乘搭港鐵優惠，惟優惠不包括東鐵綫頭等及高速鐵路。

殘疾人士免費乘車優惠安排

凡持有有效「殘疾人士登記證」、註有「殘疾人士身分」的個人八達通或註有「殘疾人士身分」的樂悠咭的乘客及其一位照顧者於11月10日當天可享有免費乘搭港鐵優惠。

乘客如常使用其註有「殘疾人士身分」的個人八達通或樂悠咭乘搭港鐵、輕鐵或港鐵巴士，其八達通或樂悠咭將不會被扣除車費。

乘客亦可前往各港鐵站及機場快綫站的客務中心、資訊台或聯絡車站職員，出示有效「殘疾人士登記證」並說明目的地，以索取當日有效的單程車票。

如合資格乘客未為其樂悠咭加註「殘疾人士身分」，則不能自動享有免費乘車優惠。合資格乘客需前往設於各港鐵站及機場快綫站的客務中心、資訊台或聯絡車站職員，向車站職員出示「殘疾人士登記證」，說明目的地，以索取當日有效的單程車票。

持有「殘疾人士登記證」、「殘疾人士身分」個人八達通或「殘疾人士身分」樂悠咭的合資格乘客，可在任何客務中心或資訊台為隨行的一位照顧者索取當日有效的港鐵單程車票乙張。

乘客當天與隨行照顧者乘搭輕鐵或港鐵巴士，須應職員要求出示其有效「殘疾人士登記證」、「殘疾人士身分」的個人八達通或「殘疾人士身分」的樂悠咭；而隨行照顧者則毋須使用八達通、購票或投幣。 （投幣只適用於港鐵巴士）。

港鐵公司常務總監香港客運服務楊美珍表示，作為大型集體運輸營運商，港鐵公司一直重視推動多元共融，促進關愛共乘。很高興繼續支持2024年國際復康日「殘疾人士免費乘搭車船日」，為殘疾人士以及他們的照顧者提供免費乘車優惠，以鼓勵殘疾人士及照顧者在當天出行，並答謝和表彰照顧者的無私和不遺餘力的奉獻。同時希望透過完善的鐵路網絡，便利他們遊覽及探索香港社區的多元面貌和特色，享受愉快的一天。

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