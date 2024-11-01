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營養補充品｜3種常見保健品易吃錯恐致血管鈣化　藥劑師揭服用禁忌：嘥錢又傷身

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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3種常見保健品易吃錯，恐血管鈣化危及骨骼健康，藥劑師揭服用禁忌：嘥錢又傷身。

【營養補充品／補充劑／維他命／Supplement】不少人都有服用營養補充品的習慣，不過美國有藥劑師揭常見營養補充品的3項服用禁忌，若不小心吃錯，不僅浪費金錢，甚至可能傷身。

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營養補充品｜營養補充品3大服用禁忌

來自美國加州的藥劑師Ariana Medizade早前在TikTok發布影片，列出3種常見營養補充品的服用禁忌，包括維生素D3、聖約翰草和鋅鎂合劑。她指出，部分人若以不當方式服用，不僅浪費金錢，甚至損害健康。

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1.單獨服用維生素D3

Medizade指，維生素D3通常用於改善骨骼健康，也可用於增強免疫系統、情緒和肌肉功能。不過，她強調，維生素D3不應單獨攝取，可能導致鈣沉積在動脈等不良部位，無非順利進入骨骼，從而造成血管鈣化。

她建議可以與維生素K2搭配服用，讓血液可以正常凝固，確保體內鈣質順利進入骨骼而非堆積在動脈，避免血管鈣化的風險。

2.聖約翰草恐致藥物代謝加速

Medizade表示，聖約翰草（St. John's Wort，也稱貫葉連翹）常被用於舒緩情緒，但使用者須留意其與多種藥物可能產生的交互作用。尤其是服用避孕藥和抗憂鬱藥的民眾，攝取聖約翰草可能引發突破性出血、卵泡生長和排卵等副作用，並加速藥物代謝，降低藥效。美國國家衛生研究院證實，聖約翰草會誘導CYP3A4酶，進而影響體內藥物濃度，建議民眾慎用。

3.避免同時服用鋅與鎂

Medizade指出，同時攝取鋅與鎂會影響彼此的吸收，導致兩者功效相互抵消，相當於白吃。她建議間隔至少兩小時服用，並將鋅與食物搭配。若選購鋅鎂合劑，需確認其劑量比例適當，建議鋅與鎂比例應保持在1:10至1:15。

此外，Medizade提醒，鋅和鎂是維持免疫系統與骨骼健康的必要礦物質，同時服用鋅與銅也可能抑制銅的吸收，長期可能導致銅缺乏，危及骨骼健康。

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最後，Medizade亦呼籲製藥廠商，應在產品標示上增加詳細的使用說明，正確引導民眾該如何正確服用來發揮營養補充品的效果，減少因錯誤服用導致對身體健康受損，同時也可以避免造成金錢的浪費。

同場加映：保健食品正確服用時間表

台灣營養師高敏敏早前表示，胡亂服用保健食品，會無法充分發揮效用其營養價值，變相浪費時間和金錢。故此，她建議民眾可參考以下時間表，服食相應的保健食品。

  • 空腹吃：飯前至少1小時以上，或是飯後至少2小時以上
  • 跟餐（飯前）或飯後吃：前者是吃完保健食品立刻吃飯，後者是飯後1小時內進食
  • 睡前可吃：睡前30分鐘內服食

 

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