萬聖節2024｜酒吧業料生意額增最少5%　受惠於同期盛事活動舉辦

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今日是萬聖節正日，香港酒吧業協會主席錢雋永表示，受惠於旅發局舉辦的香港美酒佳餚巡禮等盛事活動，今年萬聖節的市道明顯較去年暢旺，預料今年生意額較去年同期增長至少5至10%，而尖沙咀、中環的傳統旺區的生意額更增加達10%。

錢雋永表示，今年業界市道明顯較去年暢旺，有不少年輕人、旅客都來到酒吧消遣，感受萬聖節氣氛，相信旅發局及政府舉辦的一連串夜繽紛活動，成功吸引市民及旅客留港消費，預料業界整體生意額較去年增加至少5%。

他提到，旅發局今年於中環海濱活動空間舉行的香港美酒佳餚巡禮，成功推高節日氣氛，有不少入場人士於活動結束後，繼續前往酒吧消遣，中環蘭柱芳酒吧生意額因而較去年同期大增10%。

他續說由油尖旺民政事務處及多個地區組織於萬聖節期間舉辦的「開心萬聖節夜繽紛」更吸引其它地區市民及遊客前來尖沙咀觀看鐳射燈光表演，帶動區內人流，令萬聖節氣氛更加幟熱，料尖沙咀區酒吧生意額較去年增加10%。

他形容，萬聖節屬業界的傳統旺季，今年市道暢旺，為業界的經營打下了一枝「強心針」 。他續說，政府宣佈下調烈酒稅後，部分酒商推出優惠，有肋緩解業界經營壓力。他建議，政府未來繼續舉辦更多夜繽紛活動，吸引更多市民及遊客消費，體驗香港酒吧文化魅力。

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