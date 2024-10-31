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騙案急升｜今年首9個月騙案升8%騙徒新手法冒警　警推次階段「全城反詐大抽獎」

社會

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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「全城反詐大抽獎」終極大獎頒獎禮。（左起）網絡安全及科技罪案調查科高級警司梁靄琳、刑事及保安處處長葉雲龍、香港警務處處長蕭澤頤/ 網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪、網絡安全及科技罪案調查科警司陳純青。（曾耀輝攝）

警方今年首9個月錄得逾3萬宗騙案，近期更出現假冒技術支援騙案，騙徒涉假冒警方及網罪調查科。為提升公眾防騙意識，警方本月初舉辦「全城反詐大抽獎」，活動錄得68萬人次參與，吸引75萬人次下載「防騙視伏App」。警方推出第二階段抽獎，獎品總值逾300萬元，終極大獎為比亞迪電動車。

警方指，今年首9個月錄得32,120宗詐騙案，較去年同期上升2,400宗，增幅達8%，當中主要來自假冒客服。警方網絡安全及科技罪案調查科警司陳純青指，近期再有新的詐騙手法，涉假冒技術支援，截至昨日（10月30日）錄得56宗，涉款約5,600萬，當中12宗更涉假冒警方及網罪調查科，合共損失超過1,600萬元。

陳純青指，受害人曾到訪可疑網站，其後畫面顯示電腦中毒，要求受害人尋求技術支援。騙徒聲稱是電腦人員或執法人員，要求受害人下載遠端操控程式，並輸入銀行帳戶密碼；騙徒則盜取有關資訊及轉走金錢。他提醒市民，如收到突如其來的電腦中毒通知，應該停一停、想一想，盡快向防騙熱線查詢相關情況是否屬實。他又指，絕大部分電訊供應商不會要求市民做上述的操作，強調警方亦不會要求市民開放遠端操控程式或提供銀行密碼。

陳純青透露，損失最多的一宗假冒技術支援騙案涉1,000萬元。該案在6月發生，受害人上網期間收到通知畫面，指電腦被病毒軟件入侵，需要致電尋求技術支援。對方聲稱是技術人員，以不同藉口要求開放電腦權限，受害人經數次轉帳後，共損失1,000萬元。

假冒客服騙案方面，騙徒涉發出短訊及致電市民，包括聲稱保險計劃將到期，不繳費個人戶口將被扣款，騙徒亦會引導受害人點擊釣魚連結，要求輸入個人資料或致電虛假客服。受害人跟從指示在銀行戶口入錢，單一最大損失15萬8千港元。

騙案｜新增兩每周任務 獎品總值逾300萬

為提升公眾整體防騙意識，警方舉辦第二階段「全城反詐大抽獎」，今日（31日）開始至11月30日結束。抽獎玩法大致相同，市民只需下載App，更新至最新版本，並跟據指示完成任務就可獲得抽獎機會。

第一階段「全城反詐大抽獎」頭獎得獎者胡女士。（曾耀輝攝）

第二階段新增兩項每周任務，包括反詐宣傳車大挑戰及反詐問答大挑戰，完成後可各得3張抽獎券。在第二階段最高可以獲得44張抽獎券，中獎機會更高超過20倍。獎品多達4萬份，總價值超過300萬元，包括比亞迪電動車、滙豐銀行港幣50,000「獎賞錢」、國泰航空任何亞洲城市雙人經濟艙來回機票及新款手機等。

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