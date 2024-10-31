夫妻關係｜出軌有樣睇！鼻大嘴小更花心？　專家公開AI生成渣男渣女標準長相

▲ 出軌有樣睇！專家公開AI生成渣男渣女標準長相。

出軌有樣睇！有英國研究團隊找來2000人進行調查，收集出軌者的常見面貌特徵，透過人工智能（AI）生成「愛情騙子」的樣貌，原來某種五官特徵的男女更大機會對伴侶不忠，建議尋找新戀情時以此避開渣男、渣女。

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夫妻關係｜AI生成出軌男女「標準長相」

據《每日郵報》報道，英國一個研究團隊在當地找來2000人進行調查，根據受訪者描述出軌伴侶的樣貌，收集及歸納出他們的共同面部特徵，並透過AI合成渣男、渣女的「標準長相」。

夫妻關係｜男人鼻大更易出軌？

調查發現，常見的出軌男性特徵為40歲以上、鼻大、禿頭、藍灰色眼睛、嘴小，且面部有明顯皺紋；至於容易出軌的女性，常見的外貌特徵為黑髮、鼻小、年齡在50歲左右。

▲ 出軌男性特徵為40歲以上、鼻大、禿頭、藍灰色眼睛、嘴小，且面部有明顯皺紋。（圖片來源：X）

▲ 出軌女性常見的外貌特徵為黑髮、鼻小、年齡在50歲左右。（圖片來源：X）

報道亦指出，這些出軌者的身材都較為苗條，且有一雙迷人的眼睛。研究還發現，男性更容易承認出軌，有三分之一受訪男性坦承對另一半不忠，女性則為四分之一。近四成女性表示，她們發現伴侶出軌後就會與對方分開。

夫妻關係｜哈佛研究：出軌與長相有關聯

另外，哈佛大學一份研究曾指出，出軌確實與長相有關聯，因為外表較具吸引力的伴侶，更容易成為別人的追求對象，出軌風險會增加。

夫妻關係｜10大最易出軌同事行業排名

出軌除了有樣睇，甚至與職業有關。英國知名網站「Thortful」曾進行一項涉及2,000人的調查，公開10大最易出軌同事的行業，會計業、金融業、HR（人力資源）等都榜上有名，當中從事榜首職業的受訪者，近半數曾與同事發生關係，即睇完整排名！​​​​​​​

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夫妻關係｜美國名偵探列20大出軌線索

被譽為美國最佳私家偵探、前聯邦特工Thomas Martin指出，出軌是有跡可尋，更列出有20大徵兆，如果另一半中了3個或以上徵兆，對方就很可能出軌。

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夫妻關係｜容易「戴綠帽」男性5大特徵

對另一半不忠的不一定是男性，其實「出軌」女性也大有人在。日本節目《ホンマでっか！？TV》曾分析被「戴綠帽」的男性，共有5大共通點。

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