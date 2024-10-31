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中大校政｜陳金樑明年重返新加坡　出任新加坡管理大學教務長

社會

發布時間： 17 分鐘前

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中文大學常務副校長陳金樑早前向中大請辭，提早於今年12月底卸任。（資料圖片）

中文大學常務副校長陳金樑早前向中大請辭，提早於今年12月底卸任，將於明年4月過檔新加坡管理大學（SMU）出任該校教務長。

中大校董會前日（29日）向教職員發信，公布陳金樑以「私人原因」請辭，決定不展開第2個5年任期，提早於12月31日首屆任期屆滿後卸任，中大校董會已成立常務副校長遴選委員會。

翌日（30日）新加坡管理大學隨即在校網發新聞稿宣布，陳金樑將於明年4月1日起出任該校教務長，並於1個月前、明年3月1日起加入該校作為過渡期。根據校方新聞稿，陳金樑的新職銜英文與目前在中大同為「Provost」，但中文職稱為「教務長」，有別於中大的常務副校。

陳金樑生於香港，並在香港完成中學教育，其後負笈加拿大，其後曾在多個外國大學任職，包括新加坡國立大學及新加坡南洋理工大學等。陳金樑作為中大校長段崇智的副手，段崇智前日亦致函大學友好，透露陳金樑將返回新加坡，並形容對方是「a most trustworthy partner（最值得信賴的夥伴）」及「a very dear friend（親密的朋友），陳金樑的離任是中大的「重大損失」。

連同陳金樑在內，中大一年內流失3名副校長。立法會去年11月通過修訂《中大條例》重組校董會，中大校董會同年12月以「失去信心」為由決議即時解僱副校長（行政）兼秘書長吳樹培；其後段崇智於今年1月辭職後，曾捲入換校徽風波的協理副校長（校外聯繫及推廣）金江（Laurie Pearcey）亦提早2個月離職，過檔中大（深圳）書院院長。

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