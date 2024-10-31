周末好去處｜邱士縉+肥仔西九大展舞鬥　西九HKT音樂節免費入場攻略

▲ 西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民、英國創作團隊Squidsoup、舞蹈總監麥秋成、香港舞蹈團成員李家名及王志昇，為演出預演。（攝：ERIC）

西九主辦《HKT 西九音樂節》將由周五至周日（ 31 日至 11 月 3 日舉行，重點包括「幻舞浮光」，由MIRROR和ERROR成員等藝人大展舞技。

為第二屆HKT西九音樂節打響頭炮的，是於周五晚上舉行的大型戶外音樂舞蹈派對《幻舞浮光海濱裝置舞蹈》。英國著名藝術團隊 Squidsoup 創作的巨型沉浸式藝術燈光裝置《Submergence》 ，每晚 6 時亮燈，公眾免費進場至晚上 11 時正，舞蹈派對則於每晚 8 時開始，周六及周日下午亦會上演快閃三輪車鋼琴街頭表演和舞蹈演出。

▲ 「幻舞浮光」音樂及舞蹈派對由星級舞蹈總監麥秋成主理。

「幻舞浮光」音樂及舞蹈派對，由星級舞蹈總監麥秋成主理，與本地著名 Beatboxer DJ Heartgrey 聯手，匯集 City Pop、Urban、Jazz Funk、Hip Hop、踢躂舞、拉丁舞及當代芭蕾舞等不同舞種。

同時，並邀來多位藝人分別3晚演出，包括MIRROR 成員邱士縉（Stanley）、 ERROR成員肥仔梁業（Fatboy)、《全民造星 V》冠軍香胤宅（Lyman）以及黃家灝（KC）、田曜誠（Tsoul）、 「折骨 Ben」趙祥誠， 上演精彩的街舞對決。

▲ 藝術裝置將於本周五至日每晚 6 時正亮燈。

糅合粵劇元素

麥秋成在正式演前受訪，表示今次會是一次難得匯聚不同舞種的演出。「當西九邀請我時，便立刻構思可以在一場演出中，看到City Pop、Urban、Jazz Funk、Hip Hop、踢躂舞、拉丁舞及當代芭蕾舞等，加上燈光裝置，無論台上台下都可以近距離地互動交流，不會喘息空間。」

而麥秋成也會親自下場，演出其中一節舞蹈。「我的部分會出現很多80、90年代的廣東歌，經過重新編排，情歌都可以變舞曲，令大家可一齊跳。」

▲ 香港舞蹈團駐團舞者表演在光影騷中獻舞。

他又透露演出會糅合粵劇元素， 香港舞蹈團駐團舞者則會表演當代中國舞。「我是挺欣賞粵劇，希望可以結合西方元素，令新一代觀眾都會欣賞這種傳統表演。」

演出歌手名單中，不少都跟麥秋成曾合作。「像Stanley和肥仔都是在《造星I》便識，隨著他們在圈中的成長，現在會更加成熟，也更清楚自己的強項。今次Stanley會在一場『幻愛』的演出中，用自己的歌跟當代芭蕾舞蹈員上演意亂情迷愛情故事；而肥仔則會在『暴』，以爆炸力的舞步，向兩位亞洲巨星郭富城及Rain致敬。」

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