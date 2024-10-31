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親子自助餐｜朗廷酒店自助餐第2位$11優惠　人均$219起任食長腳蟹/麵包蟹/烤牛排

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/10/31 17:27

最後更新： 49 分鐘前

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10月31日21：00開搶KKday快閃限量搶第2位$11香港朗廷酒店自助餐！

【自助餐優惠/香港朗廷酒店/酒店Buffet/KKday優惠】香港朗廷酒店The Food Gallery自助餐呈獻多款時令海鮮、惹味燒烤、可口美食、亞洲美饌及誘人甜品，為食客帶來難忘的用餐體驗，品嚐來自世界各地具創意和地道的美食！

最新影片推介:

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親子遊｜泰國通馮凱淇推薦曼谷親子好去處 特大室內遊樂場7個Zone玩到盡

香港朗廷酒店自助餐第2位$11優惠 

廚師團隊嚴選時令生蠔（週末限定）、青口、凍螺、凍熟蝦、長腳蟹、麵包蟹等多款冰鎮海鮮源源供應，及烤阿根廷沙朗牛排亦已準備就緒和多款口感豐富的甜點及 Mövenpick 雪糕等；為您帶來國際風味的愉快旅程，享受美食的無窮樂趣。

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香港朗廷酒店自助餐優惠詳情

兩大旅遊平台KKdayKlook均推出朗廷酒店自助餐第2位$11優惠，即睇詳情及預訂方法！

【KKday 快閃限量搶–第 2 位 HK$11】海鮮自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

星期一至五優惠價 :

成人：$427+$11/2位起，第2位免加一 即$438/2位起，平均$219/位起（原價$854/2位起）
小童（4–11歲）及長者（65 歲或以上）：$328+$11/2 位起，第2位免加一 即$339/2位起，平均$169.5/位起（原價$656/2位起）

星期六日及公眾假期優惠價 :

成人：$592+$11/2位起，第2位免加一 即$603/2位起，平均$301.5/位起（原價$1,184/2位起）
小童（4–11歲）及長者（65歲或以上）：$416+$11/2位起，第2位免加一 即$427/2位起，平均$213.5/位起（原價$832/2位起）

（已包括原價加一服務費）

預訂連結：【KKday網站

【KKday 快閃限量搶–第 2 位 HK$11】和牛．海鮮珍饈自助晚餐

用餐時間：18:00 – 22:00

星期一至五優惠價：

成人： $812+$11/2位起，第2位免加一 即$823/2位起，平均$411.5/位起（原價$1,624/2位起）
小童（4–11歲）及長者（65歲或以上）：$515+$11/2位起，第2位免加一 即$526/2位起，平均$263/位起（原價$1,030/2位起）

星期六日及公眾假期優惠價：

成人： $878+$11/2位起，第2位免加一 即$889/2位起，平均$444.5/位起（原價$1,755/2位起）
小童（4–11歲）及長者（65歲或以上）：$592+$11/2位起，第2位免加一 即$603/2位起，平均$301.5/位起（原價$1,184/2位起）

（已包括原價加一服務費）

預訂連結：【KKday網站

【Klook 11月1日 快閃第二位$11】自助午餐

優惠價：兩人低至$438起（人均$219；原價：$854）
預訂連結：【Klook網站

【Klook 11月1日 快閃第二位$11】自助晚餐

優惠價：兩人低至$823起（人均$411.5；原價：HK$1,624）
預訂連結：【Klook網站

香港朗廷酒店The Food Gallery

用餐地址：香港九龍尖沙咀北京道8號（地圖

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