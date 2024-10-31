麥當勞優惠​​​​​​​｜Hello Kitty出道50週年限時1日派免費蘋果批　用麥當勞APP完成3步免費領取

▲ 為慶祝Hello Kitty出道50週年，11月1日聯乘麥當勞免費派1萬份蘋果派。

【麥當勞優惠/免費派蘋果批/Hello Kitty生日】Sanrio人氣角色Hello Kitty迎來50週年，為慶祝這個日子，Sanrio聯乘麥當勞在生日當天（11月1日）免費派蘋果批，只要打開麥當勞APP，完成3個步驟即可免費獲贈，即睇詳情！

麥當勞免費蘋果批｜麥當勞免費派1萬份蘋果批

人見人愛的Hello Kitty今年迎來出道50週年的大日子，踏入50歲生日，Hello Kitty帶來了全新的願景——「Friend the Future」，希望透過「愛」連繫你我、連繫未來。Sanrio特別於11月1日，Hello Kitty生日當天免費請大家吃Hello Kitty最愛的蘋果批，限量1萬份，數量有限，送完即止！

換領方法只需簡單3步，即可免費獲贈蘋果批，步驟如下：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最新影片推介：

提醒大家，如點選優惠券後未完成整個購買程序，該優惠券將在限額用完後消失。

麥當勞優惠｜麥當勞免費蘋果批

日期：11月1日

時間：早上11時開始

地點：香港全線分店（山頂廣場、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場內之所有麥當勞餐廳除外）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】