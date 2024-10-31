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麥當勞優惠​​​​​​​｜Hello Kitty出道50週年限時1日派免費蘋果批　用麥當勞APP完成3步免費領取

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

為慶祝Hello Kitty出道50週年，11月1日聯乘麥當勞免費派1萬份蘋果派。

【麥當勞優惠/免費派蘋果批/Hello Kitty生日】Sanrio人氣角色Hello Kitty迎來50週年，為慶祝這個日子，Sanrio聯乘麥當勞在生日當天（11月1日）免費派蘋果批，只要打開麥當勞APP，完成3個步驟即可免費獲贈，即睇詳情！

麥當勞免費蘋果批麥當勞免費派1萬份蘋果批

人見人愛的Hello Kitty今年迎來出道50週年的大日子，踏入50歲生日，Hello Kitty帶來了全新的願景——「Friend the Future」，希望透過「愛」連繫你我、連繫未來。Sanrio特別於11月1日，Hello Kitty生日當天免費請大家吃Hello Kitty最愛的蘋果批，限量1萬份，數量有限，送完即止！

換領方法只需簡單3步，即可免費獲贈蘋果批，步驟如下：

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提醒大家，如點選優惠券後未完成整個購買程序，該優惠券將在限額用完後消失。

麥當勞優惠｜麥當勞免費蘋果批

日期：11月1日
時間：早上11時開始
地點：香港全線分店（山頂廣場、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場內之所有麥當勞餐廳除外）

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