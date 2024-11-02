小紅書｜內地女稱被港餐廳侍應區別對待　一句話被網民批敏感：世界不是圍著你轉

▲ 內地女稱遭香港侍應區別對待，一句話被網民批過分敏感。

近日，一內地女子在小紅書發文，稱其在香港旅遊時，因不會講粵語遭到侍應區別對待，她認為該行為不禮貌，並附文「No Cantonese Please」，此事引起網民熱議：請尊重每個地方使用的語言。

小紅書流量密碼｜港漂分析網上講香港流量密碼 網民：罵香港才有流量

▲ 女子以「No Cantonese Please」為題發文，指責香港侍應沒禮貌。（取自小紅書） ▲ 該帖流量數據高，女子被質疑刻意製造矛盾。（取自小紅書） ▼ 點擊圖片放大

內地女｜稱在港遭侍應不禮貌對待

內地女子以「No Cantonese Please」為標題發帖，稱香港侍應「礼貌又不礼貌」，「他們會非常禮貌的用粵語跟你說話，但你用一臉懵的聽不懂他們在說什麼的表情看著他們的時候...他們還會繼續用粵語跟你說話...」，並認為侍應的言下之意是指「原來你聽不懂粵語啊，看樣子是大陸來的，那我就不讓你聽懂」。

女子在文末補充稱「僅描述部分香港服務生（侍應）們，大部分服務生是真的很熱情且平等對待每個人的！」。

內地女｜網民：請尊重每個地方語言

此事引起兩地網民熱議，批評女子太過敏感，「No Mandarin Please」、「惡意揣測別人不讓你聽懂」、「唔識可以學，唔學都應該要識尊重，又唔學又唔尊重既可以選擇唔嚟」、「請尊重每個地方使用的語言」、「世界不是圍著你轉」、「一句話得罪所有講粵語的人」，也有人諷刺道「最近流行網暴自己嗎？」。

不少IP屬地在國外的網民亦質問女子「去法國可是連英語都不會說的，你要和他們說No French Please嗎？」、「那你怎麼不來英語國家旅遊也講普通話？」、「你去國外，人家講英文，你能說是特意不說中文讓你懵嗎？」、「千萬別去日本，日本店員都是一臉真誠給你講解，用日文」。

該帖發布至小紅書後，獲超1，600條網民評論，被人質疑刻意製造矛盾，「挑起對立，抹黑香港」，以博取流量。

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