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萬聖節2024｜萬聖夜旅發局推4大應節活動　電車巡遊表演+太空館3D光雕騷

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

「嘩鬼」港九街頭快閃表演（旅發局提供）

今日是萬聖節，香港旅遊發展局「哈囉威香港」活動今晚（10月31日）繼續推出四項節目，與市民和旅客一同感受難忘的特色萬聖夜。

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今晚旅發局「哈囉威香港」的四大驚喜：

1. 派對電車港島巡遊表演

旅發局今晚將在港島舉行派對電車巡遊表演，晚上6時至10時期間，「哈囉威香港」派 對電車會往返西環屈地街及銅鑼灣，一眾可愛「鬼怪」更已準備就緒，登上派對「叮叮」跟大 家見面﹑互動，沿途帶動市民及旅客盡情投入慶祝萬聖節。

2. 「南瓜車」免費派雪糕

旅發局「哈囉威香港」的南瓜造型雪糕車，將會於晚上7時至10時停泊在中環8號碼頭（近摩天輪），向市民及旅客免費派發雪糕。

3.「哈囉威香港」3D 光雕匯演

可愛巨型南瓜﹑菠蘿包等繼續現身香港太空館，與大家開心慶祝萬聖夜。旅發局在今晚8時15分至10時30分，於尖沙咀香港太空館南面外牆（面向香港藝術館位置）繼續上演「哈囉威香港」3D 光雕匯演。

4. 港九街頭快閃表演

一眾穿上萬聖節應節裝扮的「嘩鬼」，今晚亦會快閃突襲銅鑼灣﹑中環及尖沙咀，為大家送上街頭表演，與市民及旅客互動，推高城中萬聖夜的熱鬧氛圍。

9月份訪港旅客數字較去年同期上升約一成

另外，旅發局公佈9月份訪港旅客數字接近310萬人次，較去年同期上升約一成，當中約半數為過夜旅客。累積計算，今年首三季（1至9月）訪港旅客人次按年增加近四成；其中訪港內地旅客和非內地旅客，按年分別多35%及59%。

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