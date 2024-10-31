大學人事｜中大「最潮教授」馮應謙出任社科院院長　中國法律學者習超任法律學院院長

▲ 馮應謙將於11月1日起出任中大社會科學院院長。（資料圖片）

香港中文大學校董會今日（31日）宣布，通過委任馮應謙為社會科學院院長，並通過委任習超為法律學院院長，同為5年任期，由明日（11月1日）起生效。

馮應謙畢業於中大新聞與傳播學院，在美國明尼蘇達大學獲得博士學位後，於2001年加入母校中大，目前身兼中大新聞與傳播學院教授及香港亞太研究所所長。他亦憑新潮衣著打扮，被學生封為「最潮教授」。

據中大介紹，馮應謙的研究範疇涵蓋創意媒體、數碼平台、大眾文化和文化研究。他亦於2009年獲得中大社會科學院模範教學獎。

中大形容，馮應謙是中國以至國際間的知名學者，曾於多間大學擔任重要職位，包括在美國西北大學出任巴菲特全球事務研究所的巴菲特訪問教授及暨南大學珠江學者講座教授。他的研究曾獲多項資助，包括中國「國家社會科學基金重大項目」。除了學術範疇外，馮應謙亦為多個政府委員會成員，包括教育局語文教育及研究常務委員會（SCOLAR）成員及教育局資訊科技教育策略發展督導委員會成員。

馮應謙透過中大表示，很高興獲委任為中大社會科學院院長，他承諾「將致力構建一個鼓勵創新研究和跨學科合作的教學環境」，他亦十分期待與其團隊合作培育具國際視野的專才，並提升整體教學和研究的水平。

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中大法律學院教授習超則在倫敦大學取得博士學位，後於2007年加入中大。他在中大法律學院曾擔任多個領導職位，包括暫任院長、副院長（研究）及法律研究生學部主任。

中大指，習超在中國法律、公司法及管治、證劵規管、財經規管及實證法律研究領域獲國際認可，並屢獲香港研究資助局及其他機構所頒發的重要研究資助。中大讚揚習超的教學表現卓越，於2010、2017及2022年獲中大頒發校長模範教學獎。他另曾擔任律政司「粵港澳大灣區專責小組」成員等職位，形容其專業知識受到律師事務所、跨國企業和政府機構的重視。

習超表示很榮幸能出任法律學院院長，讓他能夠進一步為學院發展作出貢獻，他期待與同事們合作推動課程發展，帶領學院邁向更卓越的學術水平，同時繼續為法律界培育優秀人才。

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