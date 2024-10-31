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周末好去處｜西九M+博物館開幕三周年　11.10免費開放標準門票展覽

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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M+博物館11月10日免費開放標準門票展覽及公眾節目。（資料圖片）

位於西九文化區的M+博物館將於11月迎來開幕三周年，發言人今日（31日）宣布，11月10日（周日）將免費開放標準門票展覽及公眾節目，以答謝公眾支持。

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M+將於下周日（11月10日）免費開放標準門票展覽及公眾節目，毋須提前預約；開放時間為早上10時至晚上6時。當日博物館部分出入口將關閉，如欲免費參觀M+的訪客只可於藝術廣場入口進入。館方會視乎當日情況限制進入博物館的人數，訪客可能需在入口外按照工作人員指示排隊輪候入場，下午4時「截龍」。 

至於M+會員、贊助人以及持票人士或準備於現場購票參觀特別展覽「貝聿銘：人生如建築」和「郭培：藝想天開」的訪客，可於藝術公園入口排隊入場。持當天特別展覽門票的訪客，則可免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員及贊助人享用的M+會館。

由於預計當日會有大量訪客參觀，訪客宜攜帶輕便隨身物品。所有大於30厘米x42厘米x10厘米的背包及行李必須寄存在收費儲物櫃或衣帽間。

M+發言人指，自2021年11月開館以來，M+呈獻了一系列世界級展覽、戲院和幕牆節目，至今接待來自香港和全球各地超過720萬人次參觀。現時M+是全球參觀人數最多的20間博物館之一，在亞洲位居第二。

為紀念M+開幕三周年，M+亦將出版《M+5行》，及推出一系列以博物館獨特的色彩組合為主題的M+源想系列全新產品。11月8至17日優惠活動期間，精選M+展覽商品和M+出版物有7折優惠；M+會員購物滿淨值500元，可免費獲贈可摺疊購物袋乙。

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