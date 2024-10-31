醫療科技︱科大夥內地研究AI診斷乳癌　郭毅可：申辦醫學院擬利用AI發展現代化醫療

▲ 科大成功研發四大AI醫學診斷系統。（梁偉榮攝）

科大亦公布正在進行研發的4項AI醫學大模型，包括與中國內地4-5間醫院合作，透過以AI進行MRI乳癌診斷，研究顯示準確度達9成，達具經驗放射科醫生水平。

科大計算機科學及工程學系助理教授陳浩表示，系統診斷的準確度是約9成，可以減少醫生診斷時間。目前與5間醫院合作研究，與6名放射科醫生比對後得出AI準確度與醫生相符，團隊計劃下一步發展肺癌，研究規模擴至10間醫院。

另外多項AI工具包括，曾處理1.6億醫學影像的AI基礎模型，涵蓋32種癌症。另外亦有病理診斷分析AI，亦即醫療版「Chat GPT」，可以達成AI問症。亦專門研發提升AI模式信任度的模型系統。

團隊未有透露4項AI的應用時間，陳浩承認，要應用於醫學尚有挑戰，不過指有信心AI會於未來5年發展空間巨大。他指，內地已經有機構監管人工智能發展，亦相信本港具發展潛力。

科大首席副校長郭毅可表示，正在申辦第三間醫學院，計劃於AI支持下發現現代化醫療。除了人工智能外，亦發展手術機械人等項目。郭表示，將戰略性、頭號發展人工智能，明年開辦人工智能本科學位課程，希望成為全中國第一、面向世界的人工智能大學。

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記者：陳展棋