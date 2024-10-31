  • 30°C
香港時間：20241031日 (四) 16:12

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新醫學院｜盧寵茂：新醫學院可參考4年制美式課程　吸引非本地生來港讀醫

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

施政報告提出支持本地大學籌建第三間醫學院，醫務衞生局局長盧寵茂接受電台訪問時表示，本港已有兩間醫學院，未來若開辦第三間，可參考4年制的美式課程，以招收第二學位學生為主，初期最少取錄約50名學生。

本港現時兩間醫學院的課程均為6年制，盧寵茂認為第三間醫學院可參考4年制的美式課程，申請人完成首個學士學位課程後才可報讀，一般毋須再在醫學院修讀基礎課程。

他相信這樣可令本港有多一個收生途徑，且學生會較成熟，同時可招收非本地生，吸引更多人才來港，因所有醫學生畢業後會獲發在港執業牌照，他們既然選擇來港讀醫，相信大多數都會留港發展。他又指出，新醫學院開辦初期，最少要取錄50名學生作為起步點，否則未必合乎成本效益，之後可視乎需要再適當增加學額。

至於為何選擇在北都牛潭尾預留土地發展新醫學院校舍及新綜合醫教研醫院，盧寵茂解釋，醫學院和大學本部一定要相鄰近才可方便臨床教學，但要尋找合適地方並不容易，故考慮到北都未來人口會大幅增長，定會有醫院在附近提供服務，且未來有大學教育城，相信是較合理的配搭。

另外，他強調在不希望分薄現有兩間醫學院資源的情況下，新醫學院要保持高質素，就要有錯位發展，以創新營運模式，例如資金可否毋須全由政府負責、可否用其他途徑籌集。

對於新醫學院在科研上的要求，盧寵茂說，要營辦第三間醫學院，首要確保培訓出有能力的臨床醫生，若可同時發展科研，政府一定支持，但如只談科研，則不一定要醫學院都可做到。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

中大校政｜陳金樑明年重返新加坡　出任新加坡管理大學教務長
今日 14:07
中大校政｜陳金樑明年重返新加坡　出任新加坡管理大學教務長
大學人事｜中大「最潮教授」馮應謙出任社科院院長　中國法律學者習超任法律學院院長
今日 14:30
大學人事｜中大「最潮教授」馮應謙出任社科院院長　中國法律學者習超任法律學院院長
醫療科技︱科大夥內地研究AI診斷乳癌　郭毅可：申辦醫學院擬利用AI發展現代化醫療
今日 14:47
醫療科技︱科大夥內地研究AI診斷乳癌　郭毅可：申辦醫學院擬利用AI發展現代化醫療

你可能感興趣

中大校政｜陳金樑明年重返新加坡　出任新加坡管理大學教務長
今日 14:07
中大校政｜陳金樑明年重返新加坡　出任新加坡管理大學教務長
大學人事｜中大「最潮教授」馮應謙出任社科院院長　中國法律學者習超任法律學院院長
今日 14:30
大學人事｜中大「最潮教授」馮應謙出任社科院院長　中國法律學者習超任法律學院院長
醫療科技︱科大夥內地研究AI診斷乳癌　郭毅可：申辦醫學院擬利用AI發展現代化醫療
今日 14:47
醫療科技︱科大夥內地研究AI診斷乳癌　郭毅可：申辦醫學院擬利用AI發展現代化醫療
公立醫院 醫務衞生局 電台 北部都會區 服務 大學教育 學士 大學 醫生 盧寵茂

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
英年早逝丨前央視名主持顧國寧猝逝終年46歲　友人曝患肺癌：從確診到離世僅20日 【附肺癌成因+ 症狀】
英年早逝丨前央視名主持顧國寧猝逝終年46歲　友人曝患肺癌：從確診到離世僅20日 【附肺癌成因+ 症狀】
急症室最長等候時間（10月31日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月31日 時間12:05）
男神崩壞丨45歲影帝近照曝光　滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致
男神崩壞丨45歲影帝近照曝光　滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致
交通意外｜北角七人車落斜疑失控撞兩途人　一女昏迷送院搶救
交通意外｜北角七人車落斜疑失控撞兩途人　一女昏迷送院搶救