新醫學院｜盧寵茂：新醫學院可參考4年制美式課程　吸引非本地生來港讀醫

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

施政報告提出支持本地大學籌建第三間醫學院，醫務衞生局局長盧寵茂接受電台訪問時表示，本港已有兩間醫學院，未來若開辦第三間，可參考4年制的美式課程，以招收第二學位學生為主，初期最少取錄約50名學生。

本港現時兩間醫學院的課程均為6年制，盧寵茂認為第三間醫學院可參考4年制的美式課程，申請人完成首個學士學位課程後才可報讀，一般毋須再在醫學院修讀基礎課程。

他相信這樣可令本港有多一個收生途徑，且學生會較成熟，同時可招收非本地生，吸引更多人才來港，因所有醫學生畢業後會獲發在港執業牌照，他們既然選擇來港讀醫，相信大多數都會留港發展。他又指出，新醫學院開辦初期，最少要取錄50名學生作為起步點，否則未必合乎成本效益，之後可視乎需要再適當增加學額。

至於為何選擇在北都牛潭尾預留土地發展新醫學院校舍及新綜合醫教研醫院，盧寵茂解釋，醫學院和大學本部一定要相鄰近才可方便臨床教學，但要尋找合適地方並不容易，故考慮到北都未來人口會大幅增長，定會有醫院在附近提供服務，且未來有大學教育城，相信是較合理的配搭。

另外，他強調在不希望分薄現有兩間醫學院資源的情況下，新醫學院要保持高質素，就要有錯位發展，以創新營運模式，例如資金可否毋須全由政府負責、可否用其他途徑籌集。

對於新醫學院在科研上的要求，盧寵茂說，要營辦第三間醫學院，首要確保培訓出有能力的臨床醫生，若可同時發展科研，政府一定支持，但如只談科研，則不一定要醫學院都可做到。

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