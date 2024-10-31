雙11優惠｜惠康/Market Place網店雙11優惠　每日派$100優惠券/買滿$1,111減$111

▲ 惠康/Market Place網店雙11再度加推優惠。

【雙11優惠/超市優惠】惠康/Market Place網店雙11優惠再加碼，優惠期內買滿$1,111即減$111；每日上午10時更大派$100電子優惠券，名額有限，先到先得。買滿$399即免運費，購買任何原箱產品更可賺取20倍 yuu分，即等於9折回贈。

最新影片推介︰

優惠1：買滿$1,111即減$111 滿$399免運費

於11月1日至7日，買滿$1,111即減$111，還有限時免運費優惠，於11月期間買滿$399即免運費，新用戶買滿$299於結帳時輸入優惠碼「WE299」即免運費。

優惠2: 每日上午10時必搶$100優惠券

於11月1日至30日，每日上午10時登入惠康/Market Place網店即有機會搶到$100電子優惠券，每日限量50張，先到先得，派完即止。

不過要留意，電子優惠券只適用於當日購物滿$550 方可使用。不可與恆生 enJoy卡之每月3號、13號及 23號折扣優惠同時使用。

優惠3：購買任何原箱產品即賺20倍yuu分 等於9折回贈

於11月1日至30日，yuu會員購買任何原箱產品即賺20倍yuu分，等於9折回贈，只需於確定付款前綁定yuu ID即享優惠。

精選人氣原箱產品：

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優惠4：美酒開倉價低至4折 紅白餐酒買6支再享額外85折

即日起至11月30日，惠康網店有美酒開倉優惠，精選美酒低至4折。全線紅/白餐酒買6支，再享85折。

其他激筍優惠：

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