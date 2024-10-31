高官外訪丨陳茂波：香港是連結中東與中國市場的首選國際金融中心

▲ 陳茂波（右）與Albilad 銀行主席Nasser AlSubaiei（左）交談。（政府新聞網圖片）

財政司司長陳茂波昨日（利雅得時間10月30日）和代表團在沙特阿拉伯利雅得進行第二日的訪問行程。陳茂波表示，香港憑藉「一國兩制」的獨特優勢，成為連接中東與中國市場的首選國際金融中心。

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陳茂波早上先到沙特交易所出席首隻在沙特上市、投資在港股的交易所買賣基金（ETF）的上市儀式，產品由沙特Albilad銀行和香港南方東英合作推出，陳茂波指其將為香港市場引進更多地區的投資者和更廣闊的資金來源，同時也豐富沙特市場的投資產品選擇，助力其ETF市場的發展。

陳及部分代表團成員再出席了由港交所舉辦的早餐會，聚焦討論亞洲與中東資本市場的連結。陳茂波在早餐會的主題演講，闡述了香港在全球資本市場中的重要角色和功能。他指出，沙特阿拉伯的2030願景為該國帶來了重大的改革和機遇，促進了來自亞洲市場的資本投資。

陳茂波提到香港可以在三個範疇發揮關鍵作用，包括既深且廣的籌融資市場、資產及財富管理，以及綠色和可持續金融，為中東的投資者和企業提供多元化的投資選擇，為區域經濟的發展和綠色轉型提供資金支持。

在中午，陳茂波與中華人民共和國駐沙特阿拉伯王國特命全權大使常華會面，介紹了香港最新的經濟發展情況，並就中沙合作和經貿關係交換意見。

與沙特央行行長會面促數字金融合作

下午，陳茂波與沙特阿拉伯資本市場管理局主席Mohammed bin Abdullah Elkuwaiz共同主持資產市場的圓桌會議，兩地監管機構和多家資產管理機構的代表出席，就兩地金融市場最新發展及合作交流意見，並探討進一步加強合作的空間。



陳茂波其後與沙特中央銀行行長Ayman Alsayari會面，討論進一步推動香港與沙特阿拉伯和中東地區在投資及金融市場方面的互聯互通，以及在數字金融方面的合作。

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