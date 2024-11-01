解構都市隱形殺手「高血壓」 專家角度分享健康知識與改善方法

高血壓是香港普遍的都市病之一。根據衛生署數據顯示，15至84歲的香港人中，有29.5%患有高血壓，這意味着每10個人中大約有3人受影響。如果不加以控制及舒緩，高血壓會增加患有心臟病和中風的風險。此外，一些高危因素亦令人容易患上高血壓，包括攝取過多鹽分、肥胖、過度靜態生活模式、吸煙、飲酒過量、長期壓力過大及睡眠不足等，因此改善生活習慣對於提升整體健康水平至關重要。



不同領域專家 分享實用健康資訊



為了幫助大眾掌握這些重要的健康知識，香港經濟日報及TOPick特別舉辦了一場名為「血壓管理全攻略．都市人健康解碼」的講座，邀請來自不同領域的專家全方位分享實用的健康知識與技巧，包括中醫師、運動教練、營養學家以及睡眠專家，讓大眾掌握血壓管理及改善睡眠質素的方法。講座更有HUAWEI WATCH D2智能手錶的展示及試用。HUAWEI WATCH D2 是採用專業級動態血壓監測技術 (ABPM) 的腕上設備，可進行24小時精準血壓測量，更獲國際專業組織頒發認証，讓消費者體驗如何讓科技協助我們隨時關注健康。

講座內容將涵蓋多個重要的健康議題，包括：

● 營養師分享：飲食對血壓的影響

● 運動教練分享：適合高血壓人士的運動方案

● 中醫師分享：從中醫角度談血壓調理

● 睡眠專家分享：睡眠質素與血壓的關係

講座費用全免，並會提供茶點及抽獎活動（獎品包括HUAWEI WATCH D2乙隻，名額6個），以及讓參加者試用華為手錶測量血壓，而所有出席的觀眾將可獲得華為送出的精美禮品。

HUAWEI WATCH D2 的設計輕巧時尚，錶帶內部專為動態血壓監測系統而設，採用26.5mm超窄氣囊，闊度相比傳統上臂式電子血壓計少五倍，可24小時將血壓監測帶到用戶腕上，手錶利用氣囊在特定時間充氣以測量血壓；白天時可提供智能提醒，夜間則進行睡眠監測；亦支持多種場景下的智能監測，包括白天的站立、坐著或半躺姿勢，以及夜間的自動監測。一鍵即可檢測壓力、心率、血壓、血氧、皮膚溫度、ECG心電圖、血管彈性偵測、脈搏波房顫動和睡眠呼吸中斷檢測多達9項重要生理指標，幫助用戶及早發現潛在健康風險。

「血壓管理全攻略．都市人健康解碼」講座

日期： 11月16日（六）

時間： 下午2時30分至5時30分（下午2時開始登記）

地點： 香港北角渣華道321號柯達大廈2期5樓（港鐵鰂魚涌站C出口）

對象： 都市人、上班族、高血壓患者及高風險人士、對健康管理有興趣的人士

報名： https://forms.gle/VrFonbQt98RMH7Go6

費用全免

（特約）