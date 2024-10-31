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奧蘇利雲移港｜循優才計劃移港　奧蘇利雲需否放棄外國護照、享甚麼福利？

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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奧蘇利雲透過「優秀人才入境計劃」移民香港，成為香港居民。(法新社圖片)

世界桌球天王、外號「火箭」的七屆英式桌球世界冠軍奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），透過「優秀人才入境計劃」移民香港，成為香港居民。他需要放棄外國國籍嗎？他享有甚麼福利？

香港居民，分為永久性居民和非永久性居民，現階段，奧蘇利雲應為非永久性居民，要住滿7年，才能成為香港永久居民。根據《基本法》第24條和《入境條例》，任何人士均有機會獲得香港永久性居民的法定地位，不管是否擁有中國國籍，因此，奧蘇利雲可不放棄外國護照。

究竟香港「永久性居民」及「非永久性居民」有何分別？

香港居民分為香港永久性居民及非永久性居民，前者是在香港出生或住滿7年，後者是未在香港居住夠7年。到底在各種資源方面，永久性居民非永久居民差別又有多大？

1. 房屋

根據房委會條例，公屋僅限合資格的永久性居民申請，以單身人士為例，只要入息及資產上限，不超過10,100元及236,000元，便可向房委會遞交申請表輪侯「上樓」。

至於購買資助性房屋，如新居民及市建局下轄的煥然壹居，均只限香港永久性居民申請購買。

這是否代表非永久性居民只能租買私樓呢？事實上，房委會只限制非永久性居民作為申請人，若家中有年滿18歲的香港永久性居民，非永久性居民是可以家庭成員資格，申請公屋及購買資助性房屋的。

舉個例子，擁有香港永久性居民身份證的男士A北上娶妻B，B以夫妻團聚獲批持單程證赴港成為香港居民。B屬於非永久性居民，不能作為申請人，但可與A以夫妻名義申請二人公屋。

2. 教育

接受教育是國際公認的基本人權，不論是永久居民還是非永久性居民，均可享有同等的教育權利。

無論在申請幼稚園入學、小一及中一派位、以至申請入讀大學，兩者的入讀機會均屬平等，學費亦相同。

非永久性居民如有經濟需要，想申領車船津貼、書簿津貼或學費減免等，只要符合學生資助辦事處的入息及資產限額的資格，亦可申請。

3. 醫療

根據醫院管理局收費指引，持有根據《人事登記條例》(第177章) 所簽發香港身分證的人士，包括香港永久性居民及非永久性居民，均為符合資格使用獲大幅資助的公營醫療服務的人士，如普通科門診每次50元、急症室診症180元，及專科門診首次診症135元，其後每次80，每種藥物收費15元。

值得一提的是，如果非永久性居民的身份簽證書（俗稱黃簿仔）過期，醫管局是會按照非本港居民的指引收費。

4. 公務員資格

根據公務員事務局公布的公務員的入職要求，根據《基本法》第99條，在1997年7月1日或以後受聘的公務員，必須是香港特別行政區永久性居民 。

換言之，非永久性居民如要應徵公務員職員，必須要在香港住滿7年，得到永久性居民資格才可申請。

5. 選舉及被選舉權

根據542條《區議會條例》及第547條《區議會條例》，只有香港永久性居民，才可依法享有選舉中的投票及被選舉權。

非永久性居民除了不能參選區議會及立法會，而且亦不具備選民資格，不能在區議會選舉及立法會選舉中投票。

6. 綜援

港府原本限制未住夠7年的非永久性居民，不能申領綜援。但終審法院自2013年12月中旬裁定來港7年才可申領綜援的規定違反《基本法》，頒令還原政策至居港滿1年便可申請。即居港滿1年的非永久性居民，只要符合資格，便可向社會福利署申請綜援。

7.特區護照

非永久性居民要出國外遊，與永久性居民是有明顯區別。

根據入境處特區護照的申請資格，香港永久性居民可以申請香港特區護照，享受部分國家及地區免簽證或落地簽證待遇。

如非永久性居民需要出國，只能申請俗稱「黃簿仔」的「香港特別行政區簽證身份書」作為旅遊證件，每次外遊前亦須前往目的地國家或地區的領事館申請簽證。

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