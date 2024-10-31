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航空樞紐｜機管局與中國商飛簽合作備忘錄　推動C919在港營運國際航線

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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機管局與中國商飛簽合作備忘錄，合作推動C919在港營運國際航線。（機管局圖片）

機管局今日（31日）與中國商飛上海飛機客戶服務有限公司簽訂合作備忘錄，合作推動國家自主研製的C919飛機，在香港國際機場運作及向全球市場推廣。

合作備忘錄由機管局機場運行執行總監姚兆聰及商飛客服副總經理朱明簽署。在合作備忘錄框架下，機管局及商飛客服將合作推動C919飛機在香港國際機場營運國際航線；增加在飛機運作及維修上的培訓與交流；增強有關飛機在香港國際機場運行的標準、政策和相關機場設施的研究；以及就粵港澳大灣區航空相關服務加強專業諮詢工作。

機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，很高興能與中國商飛展開重要合作夥伴關係，國產飛機代表着國家飛機製造技術發展進步，香港國際機場作為國際航空樞紐，飛機製造商將可借助機場按照全球公認標準營運，及擁有廣闊國際航空網絡的優勢發展。

去年12月，C919飛機與ARJ21飛機於香港國際機場首次進行內地以外地區展示。今年6月1日，C919飛機於香港國際機場降落，標誌着於內地以外地區的首次商業飛行。

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