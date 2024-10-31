保良局活動｜聯校乒乓球比賽頒獎禮同賀國慶75年　奧運乒乓銀牌得主高禮澤為學生分享獻技

▲ 保良局於10月26日舉辦《保良局「乒乓」同慶建國75周年．巨星交流表演暨屬校比賽頒獎典禮》，邀得勞工及福利局孫玉菡局長及教育局施俊輝副局長擔任主禮嘉賓，見證屬下中學及小學多項聯校乒乓球比賽健兒的奮鬥成果。

保良局一直重視學生全人發展，於近百間屬校積極推動不同運動，包括乒乓球、足球、欖球及劍擊等，藉此培養學生對運動的興趣、發揮潛能及鍛鍊強健體魄。

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適逢今年10月是中華人民共和國成立75周年，保良局特意於10月26日舉辦《保良局「乒乓」同慶建國75周年．巨星交流表演暨屬校比賽頒獎典禮》，邀得勞工及福利局孫玉菡局長及教育局施俊輝副局長擔任主禮嘉賓，與屬校學生及一眾嘉賓慶祝國慶的同時，亦見證屬下中學及小學多項聯校乒乓球比賽健兒的奮鬥成果。當日，孫玉菡局長和俊輝副局長與保良局學生進行友誼賽，及後亦聯同其他嘉賓，包括奧運乒乓球銀牌得主高禮澤及保良局龐董晶怡主席一同分享對本港體育教育發展的看法。

龐董晶怡主席致歡迎辭時表示，保良局多年來積極推動各項運動，並連繫善心機構資助屬下幼稚園和小學成立乒乓球隊，讓學生從小接觸乒乓球運動，發展成為興趣以至事業。龐主席亦感恩見證不少校友在運動界別取得驕人成就，甚至能代表香港出戰奧運比賽。她同時勉勵屬校學生，以運動作寄喻，希望學生在未來遇到困難或挑戰時，緊記「盡力以赴」和「堅持不懈」的運動精神，打好生命中每一場比賽。

孫玉菡局長、施俊輝副局長及高禮澤先生連同龐董晶怡主席亦參與嘉賓交流環節，孫局長指乒乓球的好處多，對於青年至長者的身心健康均有正面影響，期待乒乓球運動能在社會中普及。施副局長表示乒乓球不但能讓學生更深入了解中國文化，還能教會學生如何面對勝負，從而培養出正確的價值觀。高禮澤先生則感謝特區政府及社會各界對體育界的支持，期待未來能拓展更多運動平台，促進學生的身心健康，傳遞正能量。

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