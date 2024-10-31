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打擊濫用公屋｜實名舉報賞3000元明年1月實施　一類人不可參加

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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打擊濫用公屋，實名舉報賞3000元明年1月實施。

政府近年加強打擊濫用公屋，施政報告提到房委會明年1月會推出「善用公屋資源獎勵計劃」。根據房屋局向立法會提交的文件，房委會將向協助房屋署成功收回被濫用公屋單位的實名舉報人士提供獎賞，包括現金3,000元獎勵及頒發感謝狀。

根據文件，明年1月，房委會將推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報而有效助房屋署成功收回被濫用公屋單位的實名舉報人士提供獎賞，包括現金3,000元及頒發感謝狀，以找出更多濫用個案。

公屋富戶｜政府推公屋資源獎勵計劃　網民為$3000欲舉報住公屋上司

實名舉報濫用公屋賞3,000元，明年1月實施。（經濟日報圖片）

打擊濫用公屋｜成效顯著

每名參加人士須聲明同意參與計劃，並由專責人員進行初步評審及面見，以確保資料真確性及防止獎賞計劃被濫用。

舉報人士可透過免費郵柬、網上電子表格和舉報熱線等提供情報。除房屋署直接僱員外，任何人士均可參加。

房屋局在文件提到，房委會近年加強打擊濫用公屋，上兩個年度共收回5000個被濫用和違反租約或房屋政策的公屋單位，等同興建一條中型屋邨，成效顯著。

實名舉報濫用公屋賞3,000元，明年1月實施。（經濟日報圖片）

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