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健康警號｜放屁飄怪味小心重病警訊　7種屁味測健康　飄果香甜味恐罹糖尿病【附面相／痰液／指甲睇健康一覽】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【放屁／腸道健康／臭屁／響屁】正所謂，臭屁不響，響屁不臭，屁味可以反映身體健康狀況。台灣有醫生指出７種屁味能夠測試健康，放屁不臭亦不代表身體無恙，提醒如果身體出現以下異樣，最好盡快求醫。

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Sick問識答
Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指出，不同屁味能夠反映腸道健康、消化功能及身體潛在疾病，透過觀察屁味，或可以及早發現身體異常，及早治療。很多人或以為放屁越臭代表腸道越不健康，黃軒醫生提醒，放屁帶果香亦是身體患重疾的徵兆。

1. 硫磺味（臭雞蛋味）

疾病：小腸細菌過度生長（SIBO）、大腸激燥症（IBS）、胃食道逆流

硫磺味，來自硫化氫氣體，是腸道細菌分解含硫食物（如蛋、肉類、十字花科蔬菜）時產生的。此氣味常見於腸道菌群失衡的患者，也可能伴隨腹脹、腹痛等症狀。

2. 腐臭味

疾病：蛋白質消化不良、消化性潰瘍、胃炎

當蛋白質，無法完全被消化時，腸道細菌會進一步分解產生腐臭味。若伴隨胃部不適、腹痛等，可能是胃部有問題，如胃炎或消化性潰瘍。

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健康警號｜面相看健康

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