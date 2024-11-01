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【2025春夏旅遊首選】Jetour捷旅日韓郵輪賞櫻、夏祭團開賣 地中海、希臘夏日海上之旅 必坐全新太陽公主號

特約

發布時間： 2024/11/01 16:00

最後更新： 2024/11/01 16:01

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

2024年轉眼過去時，據統計不少港人已預訂好明年旅程的酒店、機票！為迎接新一年，不如以另一角度看世界，於櫻花季及暑假參加Jetour捷旅舉辦的郵輪旅行團，乘坐公主郵輪旗下的鑽石公主號及2024下水的太陽公主號的郵輪之旅，讓你感受一趟與別不同的海上及陸上之旅。Jetour捷旅是扎根香港超過45年的高級旅遊體驗品牌，多年來為港人帶來引人入勝且嶄新的旅遊體驗。由旅客的角度出發，由旅遊專家精心設計具創意的行程，今次就為旅行帶來團費ALL-IN-ONE的郵輪團，務求為旅客帶來一生難忘的旅程。

ALL-IN-ONE團費 專人安排岸上行程

櫻花季及暑假出遊，不單止酒店房價昂貴、房間供應緊張，就連餐廳訂座、火車座位等都比平常日子更為難安排。但只要參加公主郵輪，不單可以入住郵輪上的豪華住宿，體驗寫意的海上假期，最特別捷旅將有專人為你安排全程的岸上觀光，並由專業領隊陪同，解決一切岸上交通出入問題，大大節省寶貴的旅遊時間。旅客除了可以在船上的高級星級餐廳大飽口福，更可品嘗沿途的特色料理。現在只需一個ALL-IN-ONE團費，已包括領隊及司機服務費、機場稅、機場建設費、燃油附加費、港口稅等雜費，讓你的玩得更有預算，感受賓至如歸的旅程。

鑽石公主號設計充滿東洋風情，提供新鮮烹調的Kai海壽司餐廳（Kai Sushi）和全球最大的Izumi海上日式浴場，更有原創特色設施——Movies Under the Stars，海上超大戶外電影螢幕，帶給你前所未有的觀影體驗，為您的旅程增添了獨特的風情。

13天日韓追櫻之旅@鑽石公主號 

想一次睇盡日韓櫻花，參加13天日本、韓國似錦嫣紅櫻花祭Diamond Princess「鑽石公主號®」郵輪團，乘坐日本原裝建造的鑽石公主號，穿梭日本九州、本州、四國及韓國釜山，展開追櫻之旅。安排前往日本多個櫻花名所，包括新宿御苑、廣島和平紀念公園，並遊覽韓國釜山海雲台藍綫公園等，感受粉紅櫻花的浪漫。更可品嘗當地不同豪華特色美食，包括米芝蓮一星壽司料理、季節性名蟹御膳、廣島牡蠣料理、鹿兒島黑豚及A5和牛火鍋料理、伊勢龍蝦，及釜山風川灣碳烤鰻魚大餐，絕對是暢快開懷的粉紅色假期。

安排前往日本多個櫻花名所展開追櫻之旅，如：新宿御苑、廣島和平紀念公園、長崎大村公園、鹿兒島縣立吉野公園、松山城、高知城、鏡野公園(櫻花隧道)、神戶夙川公園及隅田川等。

一次過去齊東京、橫濱、廣島、長崎、鹿兒島、松山、高知、神戶、清水，將日本的最美麗的櫻花一次過「集郵」。

13天日韓夏日祭典@鑽石公主號 玩盡3大祭典    

喜歡日本祭典文化的你，絕對不能錯過13天日本‧夏日祭典、韓國釜山 Diamond Princess「鑽石公主號®」郵輪團，讓你享受日本夏日祭典帶來的人文風景及釜山的韓風魅力！率先安排預設席欣賞日本夏季3大祭禮，包括：青森睡魔祭（睡魔祭燈籠遊行及睡魔祭煙火大會）、高知鳴子舞祭、德島阿波舞祭，體驗祭典文化。同時提供特色料理，包括鄉土料理、和牛Shabu Shabu、季節性名蟹御膳、懷石料理，及連續8年米芝蓮1星壽司會席料理。讓你在美食中體會日本傳統節慶的盛大場面。

德島阿波舞祭於每年8月12日至15舉行，吸引近100多萬民眾前來觀賞，場面可媲美里約熱內盧的嘉年華會。

青森睡魔祭是日本青森縣青森市在每年8月2日至8月7日舉辦的花燈節慶活動，每年有超過200萬的觀光客參加。

14天地中海．愛琴小島、希臘天空之城  乘坐全新「太陽公主號」

想去遠一點，感受地中海的夏日風情？推介14天 地中海．愛琴小島、希臘天空之城「太陽公主號」郵輪團，乘坐2024年下水的全新公主郵輪「太陽公主號」，暢遊西地中海沿岸名城島國，包括意大利的西西里島、希臘聖多里尼島、科孚島及黑山共和國古城高塔爾。除安排全程岸上觀光節目外，更於登船前於希臘住宿三晚，到訪希臘天空之城之稱的美特拉修道院群，前往德爾菲參觀阿波羅聖城古蹟，參觀雅典衛城，於巴特濃神殿前留影。離船後於巴塞隆拿多住一晚，漫遊城內鬼才高迪著名建築奎爾公園、聖家大教堂及蒙特塞拉特聖山。豪華郵輪上的多元化餐飲服務，由自助餐、主餐廳到收費的特色餐廳，都帶給你新鮮極致的味覺享受。沿途安排品嘗地道美食，包括希臘烤羊餐、希臘芝士批、衛城景觀餐廳、聖島海鮮餐、意大利紅酒午餐、西班牙Tapas&水果酒Sangria及西班牙海鮮燴飯等。

太陽公主號於今年2月正式下水，為旅客帶來獨特的地中海郵輪新體驗。

暢遊聖多里尼島著名景點伊亞、費拉、卡馬利海灘、皮爾哥斯葡萄區，盡享愛琴海小島風情。

由領隊帶領漫遊西西里島山城陶米納、黑山共和國古城高塔爾及希臘科孚島。

想知更多詳細行程、出發日期及價錢，可到以下網址：

13天日韓追櫻之旅@鑽石公主號：https://bit.ly/3O5Wkvj 
13天日韓夏日祭典@鑽石公主號：https://bit.ly/48qcFnO 
14天地中海．愛琴小島、希臘天空之城@太陽公主號：https://bit.ly/48o7BjT 

查詢：Jetour捷旅
電話：3180 9966  
WhatsApp：9869 5611

(特約)

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