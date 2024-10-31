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施政報告2024｜李家超：施政報告多項措施　鞏固香港各服務領域地位

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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特首李家超。（政府新聞網影片截圖）

特首李家超表示，施政報告提出多項改革措施，鞏固香港在各個服務領域的地位，並繼續通過構建更高水平互聯互通、促進政策創新突破等，服務大灣區建設。

李家超在粵港澳大灣區服務貿易大會開幕式作視像致辭，香港作為大灣區的核心城市，可為大灣區引進高水平、高增值的多元化服務，加強優勢互補的合作，港府同時積極推動企業貿易數字化改革，長遠促進貿易電子化。

他指出，香港將通過擴建物流產業圈、強化專業資格認可機制、促進數據流通、加強法律合作等多項措施，為大灣區以至國家在服務貿易方面的高質量發展作出貢獻。

李家超又說，國家商務部與特區政府月初簽署CEPA《服務貿易協議》的第二份修訂協議，協議為多個香港具優勢的服務領域，包括金融、建築、檢測和認證、電信、電視、電影、旅遊等，降低市場准入門檻，同時放寬香港專業人士到內地提供服務的資質要求，讓更多香港企業和人才可以更優惠的待遇進入內地市場。協議進一步加強兩地經濟協同發展和制度對接，推動新質生產力發展，讓香港業界為國家發展作出更大貢獻。

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