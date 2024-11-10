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的士司機｜乘客call車去將軍澳豪宅附2條要求　的士司機：有錢人都係特別窮

社會

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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乘客call的士去將軍澳豪宅附兩個要求。

近日，一的士司機在Facebook「的士司機資訊網Taxi」群組上傳圖片，指一乘客電召的士從銅鑼灣前往將軍澳豪宅，並備註2條要求令司機不快：「有錢人都係特別窮」。

的士司機｜要求引司機不滿

圖片由司機從電召的士手機應用程式中截取，可見乘客由銅鑼灣登龍街28號前往將軍澳唐賢街的藍塘傲住宅，並在備註中標明「單程隧道、85折」兩條要求，司機見此備註表示「有錢人都係特別窮」。

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  • 的士司機見乘客備註的兩條要求，直言「有錢人都係特別窮」。（取自Facebook「的士司機資訊網Taxi」群組）
  • 的士示例圖。（經濟日報資料圖片）
  • 的士示例圖。（經濟日報資料圖片）
  • 《降魔的》劇照

的士司機｜網民：你唔做大把人做

圖片引起網民熱議，部分人認為「唔係窮，係孤X寒」、「明…負資產」、「有錢人唔係窮，佢係壓榨窮人為樂嚟變成有錢人」。

另一方面，也有人認為這屬於乘客的正常要求，不算過分「咁平常既八五折加單程既orders好心就唔好拎出黎講啦，app內大把呢啲單啦」、「呢啲已經正常啦喎」、「你唔做大把人做」。

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