禍從口入丨男子常吃微波爐翻叮食物長出乳房　專家警告：勿用4容器

【微波食物/翻叮食物/微波爐翻叮食物/乳房】速食文化令微波食物近年十分流行，但台灣有醫生便分享曾有男病患每日3餐均是食/微波爐翻叮食物，懷疑因此肇禍，患上男性女乳症。

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台灣家庭醫生陳柏臣於「健康零距離」節目分享微波食物對人體影響，表示曾遇過一名男子，因長出乳房而求醫，經超聲波檢查，證實患上男性女乳症。至於肇禍原因，陳柏臣則懷疑與男子長期一日三餐均是食超市便利店所售的微波食物有關。

陳柏臣解釋指該名男病患本身患有乙型肝炎，而且又需長期服用制酸劑，即胃藥，本身已令女性荷爾蒙難以代謝。而他長期食微波食物，則會造成塑化劑無法代謝出去。

男子體內累積的塑化劑，濃度非常高，讓他的女性荷爾蒙居高不下，所以就長出乳房了，塑化劑是種脂溶性毒素，很容易累積在身體裡，即使做運動、喝水，也很難從汗水、尿液排出體外。

陳柏臣表示塑化劑是一種環境荷爾蒙，它釋放出來的部分化學成分，比較像女性荷爾蒙這一類，男性累積環境荷爾蒙，可能會比較有生育問題，例如精蟲品質不理想。

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈則補充指很多人擔心微波爐有輻射，其實是想多了。她指使用微波爐時產生的有毒物質，關鍵是在容器，建議塑膠、美耐皿(甲醛樹脂製成的餐具)、金屬邊及帶有保鮮膜的容器，不要進去微波爐加熱，像她買的翻叮食物，都是自備玻璃容器加熱，以免吃下塑化劑。

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男性女乳症

男性女乳症也名為男性乳房發育症，其實是一種因女性賀爾蒙相對男性賀爾蒙偏高使乳腺增生的症狀，使男士胸部隆起，或多或少造成困擾。本港兒科醫生何希艷曾分析指，男性乳房發育異常主要受兩種因素影響：

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同場加映:保鮮紙切勿包「3類食物」

保鮮紙是不少家庭的必備品，用以隔絕空氣中的水分或細菌、減緩食物變質的速度，雖然在使用上十分方便，但亦有一定的學問。台大毒理學研究所陳佳煌博士提醒，使用保鮮紙時應避免包裹3種食物，以免釋出塑化劑，反而危害健康。

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