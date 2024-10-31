星二代升小︱鄭嘉穎安排大仔入讀母校學好中文　拆解自行分配學位計分攻略

▲ 鄭嘉穎安排大仔入讀母校番禺會所華仁小學。

【鄭嘉穎/小一派位/自行派位/升小】育有3子的鄭嘉穎，大仔鄭承悅明年升小，鄭嘉穎日前出席活動時，就透露會安排大仔升讀母校番禺會所華仁小學，因為想他學好中文，鄭嘉穎於該校小學畢業，再升讀港華，所以大仔在自行派位已經可以穩袋10分，即睇自行分配學位計分攻略。

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鄭嘉穎大仔就讀國際幼稚園，加上媽媽陳凱琳從加拿大留學回來，所以仔仔在家只說英文及普通話，鄭嘉穎透露「仔仔識聽廣東話但就不會講，中文字似象形文字」。所以鄭嘉穎就打算幫仔仔報讀母校番禺會所華仁小學學好中文，原來鄭嘉穎爸爸都係港華畢業生，好有可能成為3代都讀港華。

小一自行派位︱華仁小學名人校友多

番禺會所華仁小學為一間由旅港番禺會所和耶穌會創辦的政府全日制津貼小學，成立於1971年。該校以粵語為主要教學語言，而香港華仁書院為其直屬中學。華仁小學屬於男校，位於北角，而著名校友有張智霖、李克勤、白花油王子顏福偉、倪匡之子倪震、何猷君、何猷啟以及梁卓偉等。

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小一自行派位︱鄭嘉穎大仔穩袋30分

若鄭嘉穎大仔透過自行分配學位入讀其母校，已經可以有10分，而首名出生子女可以加10分，適齡的申請兒童再加10分，即是已經有30分，即睇自行分配學位的計分辦法準則:

小一派位分為「自行分配學位」及「統一派位」，自行分配學位的學額約佔學校小一學額的50%。在自行分配學位階段，家長可以不受地區限制，向任何一間官立或資助小學遞交申請，不過留意只可申請一間小學，否則會被取消資格。

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小一自行派位︱自行分配學位分兩大類

學校自行分配學位分為甲部「必收類」和乙部「計分類」兩大類︰

(甲)「必收類」：又被俗稱為「世襲生」，有兄或姊在該小學就讀，或父親母親其中一方在該小學就職，符合以上其中一項該小學是必須取錄，若這類申請兒童數目多於學校小一學額的30%，不足之數將會以原本預留作統一派位的學額填補。

(乙)「計分類」：即得分數愈高，被取錄的機會愈大。學校須根據「計分辦法準則」處理有關的申請，此類學位佔學校小一學額不少於20%。若有申請兒童在「計分辦法準則」下獲得相同分數，而申請兒童數目亦超過學校剩餘的自行分配學位的學額，學校可自行抽籤或交由教育局以隨機方式甄選申請兒童。

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小一派位丨自行分配學位注意事項

如家長同時向多於一間官立或資助小學申請學位，其子女的自行分配學位申請將會作廢，但他們仍可於稍後獲得教育局統一派位。

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小一派位丨自行分配學位結果及註冊程序

所有官立及資助小學於11中旬公布自行分配學位取錄名單，如果子女於自行分配學位階段獲得學校取錄，家長需於指定日期帶同子女到學校註冊小一入學，該申請不會進入統一派位階段。如果家長未有於指定限期內辦理註冊手續，會被視為放棄自行分配學位，該空缺則交由校方可於根據候補名單收錄備取生。如果子女於自行分配學位階段未獲學校取錄，該申請就會進入統一派位階段。

小一派位丨自行分配學位的計分辦法準則

項目 內容 分數 1 父／母全職在與該小學同一校址的幼稚園或中學部工作 20 2 兄／姊在與該小學同一校址的中學部就讀 20 3 父／母為該小學的校董 20 4 父／母或兄／姊為該小學的畢業生 10 5 首名出生子女（即為家庭各子女中最年長者） 5 6 與該校的辦學團體有相同的宗教信仰 5 7 父／母為該小學主辦社團的成員 5 8 適齡的申請兒童（即翌年九月開課時年滿五歲八個月至七歲） 10

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