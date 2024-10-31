猜猜他（她）是誰｜前議助小紅書爆料：一議員請多位「妹仔」幫忙拎袋、影相

▲ 立法會今年有調查顯示，近年議員助理流失率偏高，有剛離職的議助近日在社交平台講述自己離職原因，吸引前議助留言爆料。

立法會今年有調查顯示，近年議員助理流失率偏高，有剛離職的議助近日在社交平台講述自己離職原因，吸引前議助留言爆料。

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名為「Miss independent」的小紅書帳戶稱，曾接觸過某議員，「完全顛覆咗我睇法，十分懷疑係咪真係幫個社會，係透過議員身份滿足自己私欲還是其他有待考證，當時見到某議員找了幾個妹仔幫佢拎袋，一個拎Hermes + 一個拎文件同個帆布袋 + 長期有妹仔拎手機幫佢影相 + 一個妹仔貼身跟岀跟入。」笑言是「大開眼界」。

前議助：最辛苦是選委界議員助理

至於剛離職的議員助理則從四方面講述自己為何離職，包括性質、工作量、薪資和上升空間。他認為，最辛苦當屬選委會議員的議助。「選委會近1500名選委，產生40名議員。他們的助理就要恆常和這些選委們溝通，無論是傾聽意見、寄送報告，還是節日祝福，都需要議助們全力以赴。」至於上升空間，該人則稱，「當老闆需要我多過我需要老闆，我就認為是該離開的時候。」

現任議助平反：做了三年沒相同感受

亦有現任議助發聲「平反」，認為關鍵視乎「老闆」，「老闆不同工作體驗、能學到的東西、上升空間都不一樣。所以就不要以偏概全了吧！至少你提到的很多情況，我在這邊做三年都沒有感受到。」

立法會調查顯示，缺乏競爭力的薪酬福利條件，和良好的事業前景，是導致難以挽留的主要原因。報告指，去年，77%議助具大學學歷，但只有43%的月薪在3萬或以上。而離職的議助中，逾7成月薪少於三萬。

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