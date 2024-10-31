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打擊偽證｜入境處聯同內地瓦解跨境偽證集團　共拘捕201人

社會

撰文： 黃小冰

發布時間： 1 小時前

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入境處聯同內地執法機構瓦解跨境偽證集團。（梁偉榮攝）

入境處聯同內地執法機構瓦解跨境偽證集團，涉招攬內地居民來港工作並提供偽造的香港身分證，共拘捕201人，涉款1300萬，其中入境處在港拘捕97人，包括1名為黑工提供宿舍及協助尋找工作的集團主腦。

高級首席入境事務主任（執法）蘇駿豪指，內地執法機關5月發現一個跨境偽證集團，透過手機應用程式招攬內地居民來港非法工作，並宣稱提供「一條龍」式服務，包括提供偽造香港身份證，安排入住黑工宿舍及「保證有工開」等。黑工會以有效證件及遊客身分來港，集團再將偽造身份證包裝成一般文件，經速遞公司運送到香港骨幹成員手上，意圖避開檢查，並由骨幹成員將偽造身份證分發予黑工，以及為他們提供宿舍和協助使用偽造身份證尋找工作。

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蘇駿豪稱，處方經情報分析，7月初鎖定一批由內地犯罪集團速遞來港的偽造香港身份證，在速遞公司配合下，在香港包裹分發站起回該批包裹及採收網行動。人員喬裝成速遞員派遞包裹並且作出拘捕，同時突擊搜查69個地點，當中包括37個住宅單位以及32個工作地點，拘捕97人，分別為52男45女，年齡介乎18至64歲，涉及1名香港集團主腦、9名骨幹成員、67名懷疑非法勞工，以及20名涉嫌聘用非法勞工的僱主；主腦主要安排黑工宿舍、指示骨幹成員接收身份證，以及安排黑工面試工作等。另共檢獲21 張偽造香港身份證、18 張偽造身份證副本，相信已打擊集團整條犯罪鏈，將集團徹底瓦解。

蘇駿豪指，調查發現，該集團已運作逾6個月，估計涉款逾港幣1300萬，提到黑工需就每張偽造身份證支付1000至2000元人民幣，而在港住宿費為每日150至200港元。他稱，黑工的宿舍遍佈全港，主要在九龍及新界，每個宿舍有8至16名黑工居住，至於工作地點就主要在油尖旺，他們多從事餐廳及公司的清潔工，每日薪酬約為500至1500元，調查暫無發現僱主和犯罪集團的關聯，但不排除僱主所聘請的是黑工。

蘇駿豪也表示，行動檢獲的偽造身份證由同一集團生產，但質素差劣，欠缺防偽特徵，市民只要細心觀察，就可以輕易辨別，如偽造身份證相片的旁邊缺乏立體效果紫荊花的全息圖像，而背面在紫外線的照射下亦無彩色維港和青馬大橋煙花圖案，同時身份證背面的三角形也缺乏光學變色油墨，不能隨觀察角度轉變而變成紅色或者綠色。

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