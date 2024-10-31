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搖籃凡世丨許恩怡廖子妤赴東京電影節　新作入圍「亞洲未來」競賽單元

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發布時間： 51 分鐘前

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許恩怡、張吉安、廖子妤攜《搖籃凡世》出席東京電影節。（左起）

第37屆東京國際電影節本月28日正式揭幕，多套香港電影赴日參展與角逐獎項，梁朝偉擔任電影節評審團主席、評審團還有導演杜琪峯，星光熠熠。

香港與馬來西亞聯合攝製的電影《搖籃凡世》導演張吉安，聯同出品人林錦成、監製黃巧順與龍國瑤、主演許恩怡（Natalie）與廖子妤（Fish）等，昨天一同在當地出席此盛事，並主持世界首映與分享座談會。

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許恩怡、張吉安、廖子妤。（左起）

觀眾反應熱烈

《搖籃凡世》片是一部人文關懷和女性議題相關的電影，電影於馬來西亞雪隆一帶取景，故事講述吉隆坡一所24小時營運的棄嬰保護艙，每一位女性志工，日以繼夜地發揮 「母性」天職，成為挽救初生嬰兒的搖籃手，但是她們過往卻同樣承受過性別不公的傷害。

首映禮後觀眾反應非常熱烈，並紛紛向導演及演員們提問，電影中Natalie飾演一個懷孕少女，經歷她從未經歷過的歧視與欺凌，相當挑戰。

而昨天是Natalie首次在銀幕看《搖籃凡世》成品，說：「因為自己一年前拍攝嘅時候，已經覺得自己好了解個角色，今次第一次坐喺戲院、以觀眾嘅角度去睇成套戲，加埋剪接、音樂、調色等等，就覺得自己對故事講嘅一啲社會問題有再探入啲嘅了解，團隊真係好勁，Fish好犀利！每一個群演都好厲害！」

廖子妤

許恩怡另有體會

於2021年憑《燃野少年的天空》奪最佳新人獎的Natalie，今年已是第3年參加東京電影節，別有一番體會，她說：「今次嚟電影節，感受到電影真係一種國際嘅語言，上年同《但願人長久》嘅團隊嚟到，係以香港嘅背景嚟探索，探討毒品嘅一啲主題。」

Natalie續指：「今次就係用馬來西亞嘅背景嚟探索，女性、宗教同文化嘅故事，所以今次有得嚟東京電影節分享我哋嘅作品，真係好榮幸。最有趣嘅地方係同劇組嘅人一齊嚟到電影節，見到佢哋嘅感覺就好似喺學校出面見到你老師，大家都打扮得好靚，同拍攝期間見到嘅大家完全唔同，成件事好完美。好多謝日本觀眾，佢哋係第一個睇呢套戲嘅，請大家多多支持！」

許恩怡

廖子妤調節演出方法

至於Fish看過電影後大感安心：「好開心噚日出席咗《搖籃凡世》嘅首映，呢部電影對我嘅意義係非常之重大，因為呢部電影係我相隔12年之後再次返到馬來西亞，演返馬來西亞人嘅一部電影，除此之外佢仲係一部港、馬合作嘅一部電影，除咗Natalie外仲有袁富華、攝影師同剪接師等都係香港人一齊參與，香港同馬來西亞呢兩個地方都係我嘅屋企，所以好期待除咗喺馬來西亞之外，都將呢部電影帶到去其他地方，讓大家一睹馬來西亞嘅文化。」

她續稱：「噚日睇完之後都放鬆咗少少，因為近年拍唔少商業電影，都少咗拍一啲文藝向嘅電影，佢哋嘅節奏會好唔同，自己都調節咗一啲演法，戲入面我做返一個馬來西亞人，講廣東話、英文都要用返馬來西亞口音去講，要pick up返係有啲難度，睇完都滿意自己表現。好開心今次可以同張吉安導演同Natalie合作，因為呢部戲我多咗Natalie呢個好朋友，我哋可以話係忘年之交，因為我大佢10幾，佢成日癲癲得得，但其實佢係好成熟嘅一個女仔，有佢喺度都令我幾安心同好心。」

許恩怡

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