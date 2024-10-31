港人外遊｜港女越南富國島遇難遺體滯留11天　入境處：中國大使館正協助家屬

▲ 港女越南富國島遇難遺體滯留11天，入境處指中國大使館正協助家屬。（資料圖片）

據報一名香港女子在越南富國島旅遊、玩水上滑翔傘期間遇難，但當地部門以要調查為由，未能發出死亡證，家屬未能帶其遺體回港。入境處證實事件，指入境處、中國駐越南大使館及外交部駐港公署正協助家屬。

有傳媒報道稱，一名女性港人本月19日到越南富國島旅遊，翌日遊玩水上滑翔傘期間遇溺身亡。家屬指當地部門以調查為由，未能發出死亡證，導致事件發生至今共11天，家屬仍無法將其遺體運回香港。

入境處回覆TOPick查詢指，在接獲當事人家屬的求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐越南社會主義共和國大使館（大使館）了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。大使館在接獲轉介後亦已即時與當事人家屬聯繫，並與當地相關單位跟進加快處理當事人相關後事處理事宜，包括辦理死亡證等。



入境處表示，會繼續與當事人家屬、公署和大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。



處方又指，身在外地的香港居民或其家屬如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的 24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至 1868 WhatsApp 求助熱線或1868 微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。



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