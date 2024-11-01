男性乳癌｜以為男性不會患乳癌　60歲男輕視左胸硬塊終揭癌症擴散脊椎至肝臟【附自我檢查乳房方法】

【乳癌／男士乳癌／乳房自測】患乳癌並非女士專利，上年紀的男士同樣不能忽視。英國一名60歲男子在20年前無意中發現胸前硬塊，因當時認為男士不會患乳癌，而遲遲未有就醫，終揭患乳癌。近日他乳癌復發，且已經轉移至其他器官。

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男性乳癌｜以為男士不會患乳癌 遲遲未有就醫

據《每日鏡報》報道，英國一名60歲男子Brian Place在2005年無意中發現胸前長了一顆豆般大小的硬塊，當時他以為是運動拉傷未有理會。Brian當年經常打欖球，由於這種運動經常會與對手有身體碰撞，故此自然將身上的傷疤聯想到運動受傷。他形容當時硬塊很小，可以在皮膚下移動，形狀很圓，就像「一顆豌豆」。

我從沒想過是乳癌，我不知道男性也會罹患乳癌。

Brian之後切片測試，發現自己居然罹乳癌。醫生當時診斷他的腫瘤恐怕已經與他共存5至6年，只是他不予理會。Brian隨即接受第一次乳房切除手術，將左邊乳房切除，並開始化療。

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病情一直有好轉，直到2年後，他又發現右胸不對稱，有可能是乳癌。聽從醫生意見後，他在2007年決定一併連同右胸切除，兩邊乳頭切除留下長達9吋長的疤痕。

男性乳癌｜13年後復發 已轉移脊椎肝臟骨盆

終於在2010年，他抗癌成功，慶幸自己及早發現癌細胞才可康復。13年後，偶爾一次打高爾夫球時突然感到背部劇痛。同年聖誕節甚至惡化至無法站立或穿衣服。他終於在今年2月再做電腦掃描和超聲波時，發現癌症復發，並且已經蔓延至脊椎、骨盆以及肝臟，如今只能夠服食止痛藥抑制劇痛。他坦言非常後悔自己當時的無知，最終自食其果。

不要像我死於無知。

男性乳癌｜65歲以上男士較易患乳癌

很多人誤以為男人與乳癌絕緣，香港乳癌基金會顧問醫生曾頤欣解釋，其實男士與女士一樣都有乳腺，只是男士乳腺沒有女士般發達，所以男士都有機會患上乳癌。據香港癌症資料統計中心2015年的數據顯示，男士（每10萬名）的乳癌發病率為0.3%，相比女性的發病率58.8%為低。由2000年至2015年，每年約有10至22名男士乳癌新症，當中以65歲或以上的男性較多，以2015年數據為例，就有1名20至44歲患者；6名45歲至64歲患者及13名65歲或以上的男性患者。

曾醫生提醒，如家族中有男士曾患乳癌，其女性家族成員患乳癌的機會都會增加。相反，如家族中有女士患過乳癌，會否增加其男性家族成員患乳癌的機率？她表示由於男士患乳癌的機率太低，醫學上暫時沒有數據證明其關係。

男性乳癌｜按壓胸部有硬塊速求醫

男患者的乳癌病徵與女士無異，患者均會摸到胸部有腫塊。曾醫生表示，男士要檢查自己有沒有乳癌其實比女性更方便，因為男士乳房沒有女士豐滿，更易摸到乳房的腫塊。

不論有沒有胸肌，男士都可以摸自己兩邊的乳房，檢查有沒有異況。男士如懷疑自己的乳房有異樣，可以觸摸另一邊的乳房作比較。如比較後覺得有異常，便應馬上看醫生了解情況，不要以為是肌肉便了事。而胸肌大小亦與患乳癌的機率完全無關。

乳房檢查｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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乳房檢查｜自我乳房檢查方法

其實男女檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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