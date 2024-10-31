腦中風｜35歲男子常用按摩槍打頸突腦中風　醫生揭1原因致血管堵塞

▲ 內地一名35歲男子經常用按摩槍打頸，結果某次突然引發腦中風。

【按摩槍／頸部按摩／腦中風／血管堵塞】內地一名男子習慣在運動後用按摩槍打頸舒緩肌肉，不料某次如常進行按摩時，突然出現腦中風症狀，所幸及時求醫，救回一命，而醫生事後亦解釋按摩引致血管堵塞的原因。

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綜合《揚子晚報》、《環球時報》等內地媒體報道，今年35歲的王先生是朋友眼中的「三好青年」，平日不煙不酒、喜愛運動，並習慣在運動後用按摩槍擊打頸部，舒緩繃緊肌肉，防止痠痛。一次晨練過後，他如常使用按摩槍按摩頸部，不料沒過多久後就突然出現口角歪斜、不能言語、右側偏癱等中風症狀，家人見狀連忙將他送到了南京市第一醫院。

到達醫院後，王先生接受了磁力共振及血管成像檢查，發現其腦內左側頸動脈和左側大腦中動脈出現堵塞，最終確認為急性缺血性腦梗死，亦即腦中風。醫生團隊隨後透過微創手術，為王先生重新開通堵塞的血管，以恢復其腦部供血，並將動脈的血栓抽出，再植入支架重建管腔，成功救回一命。

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腦中風｜1原因導致血管堵塞

不過王先生平日生活習慣健康，沒有三高問題，又經常鍛鍊，為何會突然出現血管堵塞，引發腦中風？南京市第一醫院腦血管介入團隊負責人施洪超主任醫生解釋，由於頸動脈位置表淺，一旦持續受到外力刺激及損傷，如頸部按摩、快速劇烈的轉頸動作、舉重、瑜珈等，在特定情況下有可能形成動脈夾層，繼而導致血管堵塞。綜合王先生的病歷，他的動脈夾層有很大機會是使用按摩槍按摩頸部過猛、過頻所致。

值得留意的是，頸動脈夾層還有可能導致頸部痠痛、頭暈頭痛、搏動性耳鳴等症狀，而這些症狀往往發生在腦中風之前，是非常重要的「預警」指標。施洪超最後亦提醒，進行頸部按摩一定要謹慎，切記用力過猛及頻率過高。如果在按摩後出現上述症狀，甚至像王先生般口角歪斜、無法言語、單側偏癱，就應該抓緊時間求醫。

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同場加映: 推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

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腦中風｜腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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資料來源：《揚子晚報》、《環球時報》

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