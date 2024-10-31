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小朋友換牙｜李璨琛幫6歲Lucy剝牙全家興奮　媽媽：食嘢唔使俾隻牙阻住【附兒童換牙6大問題】

兒童健康

撰文： 李惠儀

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

6歲Lucy大個女換牙啦，真係好多人睇住Lucy長大！

【李璨琛/女兒李元元】李璨琛的大女Lucy自小深得網民喜愛，其個人Instagarm多達43萬追蹤者，所以媽咪Sophia經常搞笑指Lucy有40多萬個媽媽見證她成長，轉眼Lucy已經6歲半，到了換牙年紀，爸爸李璨琛化身Doctor Lee為愛女剝牙，結果引得全家哈哈大笑！

李元元換牙｜李璨琛化身Doctor Lee為愛女剝牙

星二代李元元（Lucy）是李璨琛與模特兒太太Sophia所生的大女，由一出世已經備受關注，因為Lucy長得十分可愛，還有冬菇頭標誌，不知不覺她已經6歲半，大個女要換牙了！

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Sophia在Instagarm上載一條李璨琛幫Lucy剝牙的影片，片中見到Lucy的門牙非常鬆動，搖搖欲墜的樣子，李璨琛拿著紙巾表示：「Doctor Lee（李醫生）來了。」還指Lucy的牙仔似仆親飛了出來，當他開始剝牙時，不忘提Lucy放鬆一點，豈料一下子已剝掉Lucy的門牙，快得Lucy也未能即時反應過來，當回過神來，即張口哈哈大笑，站在一旁觀戰的1歲妹妹Sucy也興奮得不停拍手，還笑得開懷，超級可愛！

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李元元換牙｜Sophia：食嘢唔使俾隻牙阻頭阻勢

正當全家興奮大笑之際，Sophia笑說：「終於甩，擔心幾個月的牙齒，可以吃東西啦。」又叫Lucy過去給她看看寬闊的牙縫。李璨琛即細心提囡囡咬紙巾：「咬一陣先，合埋口。」而Sophia事後亦有留言表示：「家姐甩牙，全家表示興奮，家姐最開心 ，終於可以輕鬆食嘢唔使俾隻牙阻頭阻勢。」而大批網民見證「愛女」甩牙，皆表現興奮，紛紛留言：「唔捨得lu大得咁快。」

李元元換牙｜6歲半Lucy已甩4隻牙仔

李璨琛也有上載Lucy甩牙後的照片，留言表示：「Doctor Lee剝嘅第四隻牙」，換言之，現時6歲半的Lucy換到第4隻牙仔了，究竟小朋友幾歲出牙換牙呢？根據衞生署的資料，孩子踏入換牙期，乳齒就會因牙根收縮而變得鬆動，並且先後有序地脫落，繼承的恆齒就會在空位上逐一長出。換牙期大概在6歲開始，到12至13歲左右結束。

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小朋友換牙次序：

  • 正門牙：6-8歲
  • 側門牙：6歲半-9歲
  • 犬齒：8歲半-12歲半
  • 第一小臼齒：8-12歲
  • 第二小臼齒：8歲半-13歲
  • 第一大臼齒：5-7歲
  • 第二大臼齒：10-14歲
  • 第三大臼齒（智慧齒）：17-25歲

牙齒排列位置。（圖片來源：衞生署）

至於家長最關注的換牙問題，不外乎以下6條Q&A：

1. 孩子新長出的門牙為甚麼呈鋸齒狀？

  • 是正常現象，一段時間後，鋸齒部分就會自然磨平。

2. 孩子上排門牙長出後，呈「八」字向兩旁分開，是否需要箍牙？

  • 這個「醜小鴨階段」只是過渡期，通常當兩旁犬齒都長出時，門牙就會變得較垂直，縫隙也會收窄。

3. 孩子下排的恆門牙在乳門牙背後長出，形成重疊牙，是否需要把乳門牙拔掉？

  • 一般而言，乳門牙會自然鬆動，舌頭也會把恆門牙向前推，漸漸地乳門牙會脫落，恆門牙也就回到其所屬位置，回復正常的排列，故此毋須把乳門牙拔除。

4. 門牙長得不整齊，可否脫去旁邊的乳齒，以騰出空間讓門牙可整齊排列？

  • 由於孩子的頜骨發育還沒完成，而恆齒的體積又較乳齒大，恆齒長出時就可能不夠適當空間，牙齒排列因而變得擁擠。一般來說，牙齒是否排列整齊是要等待至全部乳齒都換上恆齒後才可以確定。如有疑問，可以請教你的牙科醫生。

5. 孩子的牙齒參差不齊，何時適合進行牙齒矯正治療？

  • 一般而言，要待全部乳齒都換上恆齒，頜骨亦大致發育穩定才可確定牙齒排列是否不整齊，那時可因應情況才決定是否接受牙齒矯正治療。

6. 孩子比同齡小朋友遲換牙，是否有問題？

  • 換牙遲與早因人而異，家長無需擔心。如果對換牙期有任何疑問，可請教牙科醫生。

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