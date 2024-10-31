  • 28°C
香港時間：20241031日 (四) 19:38

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處｜哈利波特Mahou Dokoro日本以外首間限定店　11月底落戶又一城

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

哈利波特Mahou Dokoro 日本以外首間限定店，11月底殺入又一城。

【Harry Potter/Mahou Dokoro/又一城店】哈利波特迷尖叫吧！哈利波特精品店「Mahou Dokoro」鐵定11月底登陸香港！期間限定店選址於九龍塘又一城，這是日本以外首家海外分店，除了多款限定精品，還特別設置打卡位，鐵粉們不容錯過！

最新影片︰

童學園
校長專訪｜逾百才華班設資優班發掘學生8大智能　優才校長︰照顧每個孩子獨特性

哈利波特又一城店｜首家海外限定店

近日，小紅書上有網民發現九龍塘又一城出現了哈利波特精品店「Mahou Dokoro」圍板，引起了不少粉絲好奇與期待。經TOPick記者查詢後，獲悉該店公關確認是哈利波特特別來港開設的Mahou Dokoro精品店，並將於11月底正式開幕，而且這是該品牌在日本以外的首家海外分店。

據公關透露，店舖將以期間限定的形式進駐，內部目前正全力準備中。店內除了設置超吸睛的打卡場景，還將聚集多款精美限定商品，包括學院長袍、bear bear熊、手錶等。不過，具體場景設計仍然保密，讓人更加期待。

店方表示，這家期間限定店將設於又一城的MTR層，屆時哈利波特迷們可以盡情選購來自Harry Potter Mahou Dokoro的日版魔法周邊商品。粉絲們也不禁開始猜測，究竟哪些精品和打卡場景會成為他們的心頭好。

親子好去處｜銅鑼灣時代廣場LOG-ON幸運達摩部屋　入手Toy Story怪獸大學限定精品

點擊圖片放大
+10
+9

哈利波特又一城店｜哈利波特「Mahou Dokoro」日本限定店

哈利波特精品店「Harry Potter - Mahou Dokoro」早前於赤坂Biz塔樓大廈一旁的街道開幕，釋出了大量店內裝潢與精品照，並同時販售了《哈利波特》及《怪獸與牠們的產地》的官方精品，集結共大約800項商品；特別設置的「九又四分之三月台」吸引很多粉絲前來拍照，讓人彷彿一秒就立刻置身在魔法世界。

「Harry Potter - Mahou Dokoro」每個角落的陳列與布置也都相當講究，還仿效原作中學院的入口處，在店門口放置了「胖夫人」的畫像；甚至將「青蛙巧克力」、「魔藥」等奇幻元素，放入耳環與項鍊等流行首飾當中，增加粉絲們平日穿搭的豐富性。

鐵粉還可以在「Harry Potter - Mahou Dokoro」找到「語音版」的哈利波特魔杖，只要輕輕對著魔杖念出《哈利波特》當中的經典魔咒，就會有意想不到的驚喜在等著你！其他像是描繪了魔法生物的迷你盤子、玻璃杯、明信片、文具等許多獨家限定周邊，都相當值得哈利波特粉絲好好珍藏。

更多親子好去處報道：

兒童職業體驗｜12大兒童職業體驗最平$139起　Starbucks咖啡師/直升機飛行員/中醫師

親子好去處｜屯門公眾騎術學校免費開放日　騎小馬體驗/馬術示範/零距離合照

親子好去處｜野外教室林邊生物多樣性教育中心　參觀歷史建築免費體驗工作坊

親子好去處︱渠務署11月免費開放日　參觀污水處理廠/攤位遊戲/打卡位【附穿梭巴士詳情】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子好去處｜區內近10年最大灣仔合和商場11月試業　設兒童遊樂設施+6萬平方呎綠化公園
17:12 2024/10/07
親子好去處｜區內近10年最大灣仔合和商場11月試業　設兒童遊樂設施+6萬平方呎綠化公園
親子好去處｜黃埔7000呎室內遊樂場$10/2人優惠　2小時任玩波波池/跳彈床/滑梯
18:25 2024/10/08
親子好去處｜黃埔7000呎室內遊樂場$10/2人優惠　2小時任玩波波池/跳彈床/滑梯
親子好去處｜The Big Bounce充氣彈跳派對香港站　特製玩樂區玩巨型滑梯波波池
19:29 2024/10/22
親子好去處｜The Big Bounce充氣彈跳派對香港站　特製玩樂區玩巨型滑梯波波池
親子好去處｜香港故宮親子工作坊　化身小小考古學家發掘趣味歷史【內附連結】
10:27 2024/10/23
親子好去處｜香港故宮親子工作坊　化身小小考古學家發掘趣味歷史【內附連結】
親子好去處｜黃金海岸商場萬聖節嘩鬼同樂日　競技樂園+糖果祭+搗蛋故事遊戲盡情狂歡
19:15 2024/10/23
親子好去處｜黃金海岸商場萬聖節嘩鬼同樂日　競技樂園+糖果祭+搗蛋故事遊戲盡情狂歡
反攻深圳︱香港首間即撈海鮮放題　任食活海鮮/和牛/Häagen-Dazs只需呢個價
今日 13:11
反攻深圳︱香港首間即撈海鮮放題　任食活海鮮/和牛/Häagen-Dazs只需呢個價
周末好去處｜邱士縉+肥仔西九大展舞鬥　西九HKT音樂節免費入場攻略
今日 14:15
周末好去處｜邱士縉+肥仔西九大展舞鬥　西九HKT音樂節免費入場攻略

你可能感興趣

親子好去處｜區內近10年最大灣仔合和商場11月試業　設兒童遊樂設施+6萬平方呎綠化公園
17:12 2024/10/07
親子好去處｜區內近10年最大灣仔合和商場11月試業　設兒童遊樂設施+6萬平方呎綠化公園
親子好去處｜黃埔7000呎室內遊樂場$10/2人優惠　2小時任玩波波池/跳彈床/滑梯
18:25 2024/10/08
親子好去處｜黃埔7000呎室內遊樂場$10/2人優惠　2小時任玩波波池/跳彈床/滑梯
親子好去處｜The Big Bounce充氣彈跳派對香港站　特製玩樂區玩巨型滑梯波波池
19:29 2024/10/22
親子好去處｜The Big Bounce充氣彈跳派對香港站　特製玩樂區玩巨型滑梯波波池
好去處 親子活動 商場活動 網絡熱話 日本 商品

最高瀏覽

消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
急症室最長等候時間（10月31日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月31日 時間16:05）
男神崩壞丨45歲影帝近照曝光　滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致
男神崩壞丨45歲影帝近照曝光　滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致
凍齡女星︱郭富城初戀女友58歲超凍齡皮膚緊致無皺紋　細女盡得真傳參加選美
凍齡女星︱郭富城初戀女友58歲超凍齡皮膚緊致無皺紋　細女盡得真傳參加選美
東革阿里即溶咖啡丨衛生署檢出東革阿里即溶咖啡含壯陽藥主成分昔多芬　嚴重危害心臟病者
東革阿里即溶咖啡丨衛生署檢出東革阿里即溶咖啡含壯陽藥主成分昔多芬　嚴重危害心臟病者