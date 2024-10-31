親子好去處｜哈利波特Mahou Dokoro日本以外首間限定店　11月底落戶又一城

▲ 哈利波特Mahou Dokoro 日本以外首間限定店，11月底殺入又一城。

【Harry Potter/Mahou Dokoro/又一城店】哈利波特迷尖叫吧！哈利波特精品店「Mahou Dokoro」鐵定11月底登陸香港！期間限定店選址於九龍塘又一城，這是日本以外首家海外分店，除了多款限定精品，還特別設置打卡位，鐵粉們不容錯過！

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哈利波特又一城店｜首家海外限定店

近日，小紅書上有網民發現九龍塘又一城出現了哈利波特精品店「Mahou Dokoro」圍板，引起了不少粉絲好奇與期待。經TOPick記者查詢後，獲悉該店公關確認是哈利波特特別來港開設的Mahou Dokoro精品店，並將於11月底正式開幕，而且這是該品牌在日本以外的首家海外分店。

據公關透露，店舖將以期間限定的形式進駐，內部目前正全力準備中。店內除了設置超吸睛的打卡場景，還將聚集多款精美限定商品，包括學院長袍、bear bear熊、手錶等。不過，具體場景設計仍然保密，讓人更加期待。

店方表示，這家期間限定店將設於又一城的MTR層，屆時哈利波特迷們可以盡情選購來自Harry Potter Mahou Dokoro的日版魔法周邊商品。粉絲們也不禁開始猜測，究竟哪些精品和打卡場景會成為他們的心頭好。

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哈利波特又一城店｜哈利波特「Mahou Dokoro」日本限定店

哈利波特精品店「Harry Potter - Mahou Dokoro」早前於赤坂Biz塔樓大廈一旁的街道開幕，釋出了大量店內裝潢與精品照，並同時販售了《哈利波特》及《怪獸與牠們的產地》的官方精品，集結共大約800項商品；特別設置的「九又四分之三月台」吸引很多粉絲前來拍照，讓人彷彿一秒就立刻置身在魔法世界。

「Harry Potter - Mahou Dokoro」每個角落的陳列與布置也都相當講究，還仿效原作中學院的入口處，在店門口放置了「胖夫人」的畫像；甚至將「青蛙巧克力」、「魔藥」等奇幻元素，放入耳環與項鍊等流行首飾當中，增加粉絲們平日穿搭的豐富性。

鐵粉還可以在「Harry Potter - Mahou Dokoro」找到「語音版」的哈利波特魔杖，只要輕輕對著魔杖念出《哈利波特》當中的經典魔咒，就會有意想不到的驚喜在等著你！其他像是描繪了魔法生物的迷你盤子、玻璃杯、明信片、文具等許多獨家限定周邊，都相當值得哈利波特粉絲好好珍藏。

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