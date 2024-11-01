漸凍症｜26歲少女突「手臂抬不起」揭患漸凍症　一度絕望欲輕生逐漸學會面對死亡

▲ 26歲陽光少女突「手臂抬不起」，竟揭患漸凍症生活不能自理，一度絕望欲輕生逐漸學會面對死亡。

【漸凍症／肌萎縮側索硬化症／罕見病】内地一名26歲女子突然兩隻手臂抬不起來，隨後更發展至生活不能自理，最終求醫竟揭患「漸凍症」。該名女子確診後一度想輕生，惟在抗病過程中，她漸漸學會面對死亡，更鼓勵病友一同面對人生難關。

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漸凍症｜26歲女突罹患漸凍症

據内地媒體《都市報道》，來自湖南懷化的26歲女子小陳（化名）突然患上「漸凍症」。起初她發現自己兩隻手臂突然抬不起來，本來以為是肩周炎這類普通的疾病，所以沒有太在意，直至後來發展成生活不能自理，才前往就醫，結果被診斷為運動神經元病。

小陳原本是一位喜歡打扮自己的妙齡女子，惟確診漸凍症後，對於死亡的恐懼，再加上身體不能動彈，令她感到非常絕望，甚至一度萌生輕生念頭。

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最後小陳決定拍片記錄下對抗病魔的生活，不僅可以給自己的人生留下回憶，還能藉此鼓勵病友，一同面對人生的難關，同時她也在抗病過程中逐漸學會面對死亡。

我度過一段一邊內耗，一邊治癒的日子，直到現在，我完全有勇氣面對死亡！

漸凍症｜漸凍症患者多在3至5年內死亡

據香港罕見疾病聯盟資料顯示，「漸凍人症」（又名「漸凍症」）的學名為「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（MND），屬於一種運動神經元損傷造成的疾病，目前科學研究僅發現此病可能與遺傳與環境毒素有所關聯，當中約10%的漸凍症患者是因遺傳導致。

在患病率方面，男性比率會較女性高，比率是1.75：1，而發病年齡中位數為62.2歲，極少數家族遺傳患者可能提早至20至30歲發病，平均3至5年會進展至呼吸衰竭而死亡。主要病徵包括：

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漸凍症｜漸凍症治療方式

那漸凍人症能夠根治嗎？根據香港神經肌肉疾病學會資料，漸凍人症目前沒有根治或證實有效的神經重生方法，現階段的醫學研究暫時提供兩種藥物，透過口服和注射藥物的形式輕微減緩疾病惡化，以延長患者壽命，但都不能改善患者的生活質素或症狀。醫生可透過其他方法，例如：處方治療肌肉痙攣、流口水、睡眠問題、疼痛和抑鬱症等的藥物、無創呼吸輔助法、使用餵食管、或是安排使用拐杖和溝通儀器等，以輔助患者日常生活，紓緩症狀及生活上的不便。

資料來源：香港罕見疾病聯盟

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