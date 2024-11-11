「學與教博覽2024」聚焦全球未來教育趨勢 博覽規模為歷屆之最

「學與教博覽2024」

共塑教育 駕馭幻變

聚焦全球未來教育趨勢 博覽規模為歷屆之最

第14屆「學與教博覽 2024」將於 2024年12月11至 13日，假香港會議展覽中心3B-E展覽廳舉行。今屆主題為「共塑教育 駕馭幻變」，逾330名本地及國際的教育界專家、政府代表及學者就多個教育議題交流意見，舉辦超過270場主題演講、公開示範課、研討會和成品展示會。應屆博覽涵蓋香港會議展覽中心新翼3樓的所有展廳，提供近600個展位，規模及展位數量均為歷屆之最，場內將展示全球教育最新動向，以及嶄新優質的教育資源和配套。去年博覽吸引逾16,500名來自世界各地的教育界人士參與其中，截至目前，參觀登記人數較去年同期明顯增加，預料今屆將逾18,000名教育界人士蒞臨參觀。

博覽緊貼全球未來教育趨勢 聚焦人工智能 、STEAM教育及語文學習等焦點議題



響應人工智能、STEAM教育、語文學習等相關教育新趨勢，為期三日的「學與教博覽2024」，匯聚超過330名來自中國內地、中國香港、英國、新加坡、馬來西亞等地的頂尖教育專家，主持多場主題演講，涵蓋議題包括人工智能教育應用、語文學習與跨文化教育、未來人才培育、學生發展、身心靈健康、創新學習、家長教育等，共同探討全球未來教育發展的熱門議題。

今屆博覽焦點節目除了主題演講外，還有主題研討會、公開示範課、研討會和成品展示會，其中包括AI教育應用研討會、人工智能工作坊 、電子學習工作坊、未來學習研討會、身心靈健康及融合學習研討會、K12研討會、幼兒教育研討會、學生發展研討會、InnoSTEMer分享會、21世紀教室、創新教室，以及職業專才教育研討會等。

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博覽規模及展位數量為歷屆之最 多元展品促進教育發展

今屆「學與教博覽」再創高峰，規模進一步擴大，涵蓋香港會議展覽中心新翼3樓的所有展廳，提供近600個展位，規模及展位數量均為歷屆之最。主辦單位為學界搜羅了優質的相關教育產品及供應商，提供種類多元化、嶄新的教育資源，參展教學資源包括：創新人工智能技術、虛擬學習配套、電子學習資源、資訊科技硬件及軟件、STEAM及創客學習資源、教育書籍及遊戲、課室及實驗室設備、傢俬、教具、特殊教育服務及課外活動服務等。博覽將匯聚來自世界各地的頂尖教育資源供應商，當中包括：中國內地、中國香港、澳洲、英國及愛爾蘭等，並將為全球教育供應商提供重要平台。

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「學與教博覽 2024」

日期：2024年12月11至13日

地點：香港會議展覽中心3B-E展覽廳

查詢：3703 3886

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