美國大選2024｜特朗普17歲「餅印」靚孫女曾站台助選　才貌兼備曾為學校奪高爾夫球冠軍

▲ 特朗普（Donald Trump）的17歲孫女曾踏台為爺爺助選。

【美國大選2024/Donald Trump/特朗普/川普】幾日後便是美國大選，特朗普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）兩人鬥得如火如荼，出盡法寶找上名人、家人們一起拉票，當中特朗普的17歲孫女凱伊（Kai Trump）最吸晴，除了亮麗外表和高䠷身形，更熱愛高爾夫球，被譽為最美富四代。

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美國大選特朗普｜孫女IG圈粉無數

綜合《AOL》等外媒報導，凱伊是特朗普的大兒子小特朗普（Donald John Trump Jr.）的女兒，她在IG的個人專頁平台擁有約42萬粉絲，而且每個帖文普遍也獲得數萬到十幾萬的按讚，其受歡迎程度可見一斑。

美國大選特朗普｜孫女為爺爺首次站台演講

早在7月時，凱伊為了爺爺第一次踏上台作出演說，她向大家觀眾講解自己眼中的特朗普，以及對方擔起祖父身份時不為人知的一面。當時凱伊穿上一條小白裙配上栗子色的健康膚色，盡得爺爺雪白又整齊牙齒的她，常常自信地露出笑容並向觀眾揮手，表演親切有禮，頓時圈粉無數。

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美國大選特朗普｜孫女得高爾夫球團體賽冠軍

私底下，凱伊是一位高爾夫球發燒友，她積極地參與高爾夫球的訓練及比賽，她也把這些日常都分享到IG上。日前凱伊發出一個最新帖文，興奮地透露自己拿下了高爾夫球地區賽的冠軍佳績。

當日凱伊隨學校Benjamin School的女子高爾夫球隊出賽，而場地正正是家族擁有的Trump International West Palm Beach。此外，凱伊在個人成績方面躋身第6名，是其團隊內的第3名成績。

美國大選特朗普｜網民預言是大選勝利的好兆頭

大量的粉絲為凱伊的勝利留下恭賀留言，「她是川普家族的，她是贏家」、「恭喜！堅持下去，我希望你在大學及以後取得成功。」、「地區冠軍和美國冠軍很快就來了」；也有人認為這是對於其爺爺特朗普在大選中的好一個預兆，「特朗普2024！恭喜。」、「本週特朗普家族的勝利開始了！」

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