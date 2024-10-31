奧蘇利雲移港｜世界桌球天王讚香港有良好稅制　奧蘇利雲可交少幾多稅？

▲ 奧蘇利雲讚香港有良好稅制。

透過「優秀人才入境計劃」成為香港居民的桌球世界冠軍奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）說，香港有良好稅制。會計界議員黃俊碩估計，奧蘇利雲移港後能交少25至30%稅。

實政圓桌議員田北辰指，香港低稅率，又可以進軍中國市場，稱：「奧蘇鍾意跑步，香港咁多靚山路俾佢跑，希望呢啲優點可以吸引多啲世界級明星嚟啦。」

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▲ 奧蘇利雲說，香港有良好稅制。（資料圖片）

黃俊碩估計能交少25至30%稅

黃俊碩向TOPick指，若以個人入息稅計，英國的稅率約是40至45%，年收入超過150,000磅是45%，而香港的標準稅率是約15%，換言之，他能交少約25至30%稅。此外，英國還有遺產稅，而且頗高約35%。他認為，在稅務的角度，遺產稅是不公平的稅，因為其遺產生前已經有課稅。除了奧蘇利雲能交少兩至三成稅，他認為，事件能起示範作用，可以再次讓全球不同的人看到，香港是一個稅務上很好的地方。

奧蘇利雲成為香港居民後，會否仍要向英國交稅？黃俊碩表示，如果奧蘇利雲整個家庭還是在英國，或是兩邊走，例如家人，家人，子女都在英國，奧蘇利雲的確會有機會要向英國交稅。但如果奧蘇利雲舉家來了香港，來了一整年，沒有回英國，與英國脫離了稅務上的關係，那就不用向英國交稅。

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