日本核污水｜環境局反駁岡田健一　指福島核電站事故頻率令人震驚

▲ 環境及生態局發文反駁日本駐香港總領事岡田健一，

環境及生態局今（31日）在社交平台發文反駁日本駐香港總領事的岡田健一，稱在排放核污水事件上難與特區政府作「科學討論」，指過去一年單是被傳媒報導的福島核電站發生的事故已有8宗，既有附近環境受到污染，更有員工因而需要入院，形容頻率之高令人震驚，故香港必須採取務實措施作預防，來保障香港食物安全和市民健康。

當局又形容，情況如有人說他的車輛十分先進，符合國際最高安全標準，但沒有說出來的是他的司機單是過去一年便有8次意外紀錄，反問「別人表示擔心又怎會是不科學？」

日本核污水｜據報日方允第三方參與福島核污水監察 內地表明撤禁進口水產品

▲ （資料圖片）

環境局指，日本最近面對事實，歡迎在國際原子能機構框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，並將確保中國等所有利益攸關國有效參與其中，以及這些參與國的獨立取樣監測、實驗室分析比對得以實施。

同時表示當局會留意未來的實際執行情況和監測數據，在保障食物安全的大前提下，按照科學證據評核有沒有條件逐步放寛現時採取的預防措施。

日本核污水｜福島核電站事故平均2個月1宗 環境局：倘惡化或收緊日本水產禁令

【日本核廢水】東電：福島第一核電站洩漏5.5噸核污水

【日本核污水】岸田文雄攜閣員大啖福島刺身 應援三陸常磐食品安全

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】