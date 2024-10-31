奧蘇利雲移港｜桌球天王曾酗酒吸毒私生活紊亂　奧蘇利雲遭長女「割蓆」怒斥差勁爸爸

▲ 綽號「火箭」的奧蘇利雲半生傳奇，他遭親女拒絕相認。

【奧蘇利雲/女兒/桌球天王/優才計劃/搶人才】綽號「火箭」摘下七屆英式桌球世界冠軍的奧蘇利雲，透過「優秀人才入境計劃」移民香港，這位桌球天王於比賽上所向無敵，惟私生活卻頗紊亂，早年曾遭親女「割蓆」。

奧蘇利雲優才計劃｜火箭曾登「世一」奇逢敵手

現年48歲的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）甫出道即創下佳績，13歲時贏得英國16歲以下錦標賽冠軍，17歲那年他擊敗亨特利（Hendry），以1 cue打出滿分147度，左右手打波都能夠擊敗對手，堪稱桌球界的傳奇。

不過奧蘇利雲成長過程並不順遂，其父親曾經殺人，母親曾坐監，至於奧蘇利雲也陷入酗酒和吸毒等不良嗜好，更曾一度患上抑鬱症，雖然人生連番跌入谷底，惟奧蘇利雲也捱得過。

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奧蘇利雲優才計劃｜奧蘇利雲停付母女贍養費

感情生活上，一直未婚的奧蘇利雲分別跟前度與現任女友育有3名子女，2018年，他遭前度所生的長女Taylor-Ann公開數臭。

Taylor-Ann出世前，奧蘇利雲已經跟前度分手，故她一直由母親照顧，原本每月給贍養費予母女的奧蘇利雲，自Taylor-Ann 17歲那年開始就停付。

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奧蘇利雲優才計劃｜長女曾染毒癮拒相認：不希罕他的錢

Taylor-Ann直言21年以來，父女倆只見過10次面：「當我回望過去，我倆的關係很悲哀。我小時候會在互聯網上搜尋他，儲存他的照片並拿來與自己的照片做對比，看看我跟他到底像不像，我曾不惜一切想去得到他的注意。」

精神飽受傷害的Taylor-Ann染上毒癮，更萌生自殺念頭：「全因他的冷酷無情，我失去了家，被迫輟學。他表明了不想要我，但我永遠無法理解，為什麼他要大費周章去傷害我。」當年誕下B女的Taylor-Ann斷言拒絕跟父相認，直斥他是非常差勁的爸爸：

我不希罕他的錢，只想有個關心自己的父親，BB出了世，奧蘇里雲都不會是她的外公。

▲ 奧蘇利雲曾出版自傳。（取自Facebook）

奧蘇利雲優才計劃｜榮升外公想跟孫女相認

至於奧蘇利雲早前接受英國媒體訪問罕有談及家事，他直言跟女兒關係不算密切，惟當知道女兒誕下孩子，榮升外公的他想重修父女關係。

他說：「我希望破冰，因為人生只有一次，她是我的女兒，總希望以不同形式支持她。」說到早年的控訴，奧蘇只說︰「這是她的說法，我當然理解她的不快。最希望她人無事及懷着健康的孩子，這是最重要的事。」

奧蘇利雲跟演員女友Laila Rouass去年復合，他讚揚女友人很好，亦很愛她：「她是個很好的伴侶，我很喜歡跟她一起。」問及會不會考慮再做爸爸︰「一切取決於Laila，現在我們很享受當下。」

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