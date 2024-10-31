  • 28°C
香港時間：20241031日 (四) 21:17

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奧蘇利雲移港｜桌球天王曾酗酒吸毒私生活紊亂　奧蘇利雲遭長女「割蓆」怒斥差勁爸爸

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

綽號「火箭」的奧蘇利雲半生傳奇，他遭親女拒絕相認。

【奧蘇利雲/女兒/桌球天王/優才計劃/搶人才】綽號「火箭」摘下七屆英式桌球世界冠軍的奧蘇利雲，透過「優秀人才入境計劃」移民香港，這位桌球天王於比賽上所向無敵，惟私生活卻頗紊亂，早年曾遭親女「割蓆」。

奧蘇利雲優才計劃｜火箭曾登「世一」奇逢敵手

現年48歲的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）甫出道即創下佳績，13歲時贏得英國16歲以下錦標賽冠軍，17歲那年他擊敗亨特利（Hendry），以1 cue打出滿分147度，左右手打波都能夠擊敗對手，堪稱桌球界的傳奇。

不過奧蘇利雲成長過程並不順遂，其父親曾經殺人，母親曾坐監，至於奧蘇利雲也陷入酗酒和吸毒等不良嗜好，更曾一度患上抑鬱症，雖然人生連番跌入谷底，惟奧蘇利雲也捱得過。

點擊圖片放大
+9
+8

最新影片：

童學園
校長專訪｜逾百才華班設資優班發掘學生8大智能　優才校長︰照顧每個孩子獨特性

奧蘇利雲優才計劃｜奧蘇利雲停付母女贍養費

感情生活上，一直未婚的奧蘇利雲分別跟前度與現任女友育有3名子女，2018年，他遭前度所生的長女Taylor-Ann公開數臭。

Taylor-Ann出世前，奧蘇利雲已經跟前度分手，故她一直由母親照顧，原本每月給贍養費予母女的奧蘇利雲，自Taylor-Ann 17歲那年開始就停付。

點擊圖片放大
+10
+9

奧蘇利雲優才計劃｜長女曾染毒癮拒相認：不希罕他的錢

Taylor-Ann直言21年以來，父女倆只見過10次面：「當我回望過去，我倆的關係很悲哀。我小時候會在互聯網上搜尋他，儲存他的照片並拿來與自己的照片做對比，看看我跟他到底像不像，我曾不惜一切想去得到他的注意。」

精神飽受傷害的Taylor-Ann染上毒癮，更萌生自殺念頭：「全因他的冷酷無情，我失去了家，被迫輟學。他表明了不想要我，但我永遠無法理解，為什麼他要大費周章去傷害我。」當年誕下B女的Taylor-Ann斷言拒絕跟父相認，直斥他是非常差勁的爸爸：

我不希罕他的錢，只想有個關心自己的父親，BB出了世，奧蘇里雲都不會是她的外公。

奧蘇利雲曾出版自傳。（取自Facebook）

奧蘇利雲優才計劃｜榮升外公想跟孫女相認

至於奧蘇利雲早前接受英國媒體訪問罕有談及家事，他直言跟女兒關係不算密切，惟當知道女兒誕下孩子，榮升外公的他想重修父女關係。

他說：「我希望破冰，因為人生只有一次，她是我的女兒，總希望以不同形式支持她。」說到早年的控訴，奧蘇只說︰「這是她的說法，我當然理解她的不快。最希望她人無事及懷着健康的孩子，這是最重要的事。」

奧蘇利雲跟演員女友Laila Rouass去年復合，他讚揚女友人很好，亦很愛她：「她是個很好的伴侶，我很喜歡跟她一起。」問及會不會考慮再做爸爸︰「一切取決於Laila，現在我們很享受當下。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

高才優才｜港府明年主動出擊搶頂尖人才　目標包括Taylor Swift？【不斷更新】
15:05 2024/10/18
高才優才｜港府明年主動出擊搶頂尖人才　目標包括Taylor Swift？【不斷更新】
優才計劃丨內地女指香港搵工不困難　10份工爭住請分享通過面試重要關鍵
15:19 2024/09/24
優才計劃丨內地女指香港搵工不困難　10份工爭住請分享通過面試重要關鍵
施政報告2024｜人才清單加入推動「八大中心」所需人才　「高才通」名單增13間大學、簽證延至3年
12:08 2024/10/16
施政報告2024｜人才清單加入推動「八大中心」所需人才　「高才通」名單增13間大學、簽證延至3年
搶人才｜世界桌球天王奧蘇利雲循優才計劃移民香港　盛讚香港是理想居住地
今日 12:57
搶人才｜世界桌球天王奧蘇利雲循優才計劃移民香港　盛讚香港是理想居住地

你可能感興趣

高才優才｜港府明年主動出擊搶頂尖人才　目標包括Taylor Swift？【不斷更新】
15:05 2024/10/18
高才優才｜港府明年主動出擊搶頂尖人才　目標包括Taylor Swift？【不斷更新】
優才計劃丨內地女指香港搵工不困難　10份工爭住請分享通過面試重要關鍵
15:19 2024/09/24
優才計劃丨內地女指香港搵工不困難　10份工爭住請分享通過面試重要關鍵
施政報告2024｜人才清單加入推動「八大中心」所需人才　「高才通」名單增13間大學、簽證延至3年
12:08 2024/10/16
施政報告2024｜人才清單加入推動「八大中心」所需人才　「高才通」名單增13間大學、簽證延至3年
家庭關係 移民 網絡熱話 英式桌球 英國

最高瀏覽

消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
急症室最長等候時間（10月31日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月31日 時間16:05）
男神崩壞丨45歲影帝近照曝光　滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致
男神崩壞丨45歲影帝近照曝光　滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致
凍齡女星︱郭富城初戀女友58歲超凍齡皮膚緊致無皺紋　細女盡得真傳參加選美
凍齡女星︱郭富城初戀女友58歲超凍齡皮膚緊致無皺紋　細女盡得真傳參加選美
東革阿里即溶咖啡丨衛生署檢出東革阿里即溶咖啡含壯陽藥主成分昔多芬　嚴重危害心臟病者
東革阿里即溶咖啡丨衛生署檢出東革阿里即溶咖啡含壯陽藥主成分昔多芬　嚴重危害心臟病者