創新科技｜同心基金數據科學研究院成立3周年　新辦公室開幕

▲ 港大同心基金數據科學研究院周二舉行新辦公室開幕典禮，同時慶祝研究院成立3周年。（香港大學圖片）

香港大學同心基金數據科學研究院（IDS）周二（29日）舉行新辦公室開幕典禮，同時慶祝研究院成立3周年。

IDS新辦公室開幕典禮剪綵儀式周二於研究生堂舉行，主禮嘉賓包括港大校長張翔，以及同心教育文化慈善基金會3名創辦人，即「三劍俠」朱裕倫、馮紹波和梁家齊。副校長（研究）申作軍及研究院院長馬毅亦有參與。

港大發言人指，新辦公室開幕象徵IDS上下對以跨界別合作取得突破性成就的願景。3名基金會創辦人則祝願港大將IDS打造成東方「優才培育所」。

港大發言人稱，IDS有現代化和創新工作環境，包括Innovation Hub、Research Sandbox，以及HKU IDS Seminar Room，設計亦促進開放及互動交流，為學者、研究生、研究人員等提供跨項目尖端研究及協作的活躍環境。在過去3年，IDS的HKU-100學者從2022年的6名，增至今年16名，且於去年秋季推出研究式碩士及博士生課程，逐漸成為港大各研究單位的先驅，在課程結構、培養人才、甚至管理架構上創先河。

展望未來，IDS期望在跨學科AI及其他領域投放精力，亦將成立新的跨學科研究中心，致力於探索AI涉及的倫理、法律、社會和治理議題，期望在區域以至全球層面，為數據科學領域作出貢獻。

港大校長張翔致辭時指，AI不僅適用於計算機科學、工程學等STEM領域，亦適用於大學每個學科，包括教育、藝術、科學、醫學、法律等，而這正與IDS欲進一步推廣跨學科研究項目的核心價值不謀而合。他相信具廣泛影響力的研究成果絕不是紙上談兵，而是能為人類福祉帶來莫大裨益的工具，更是港大能在芸芸院校中脫穎而出的原因。

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