手足口病｜崇真會恩樂園6童染手足口病需停課　防護中心：疑與一病童家庭有流行病學關連

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衞生防護中心今日(31日)表示，一個12日大的女嬰感染腸病毒71型感染併發腦膜炎。中心進行流行病學調查亦發現，病人的哥哥接受幼兒照顧服務的基督教香港崇真會恩樂園近日正爆發手足口病個案，6名幼童受感染。衞生防護中心懷疑該幼兒中心的手足口病爆發是由腸病毒71型引起，中心需停課14日。

該嚴重個案涉及一名12日大的女嬰，她自10月25日起出現發燒，並於同日被帶往威爾斯親王醫院急症室求醫並入院接受治療。病人的臨床樣本經化驗後，證實對腸病毒71型呈陽性反應，臨床診斷為腸病毒71型感染併發腦膜炎。病人現時情況穩定。



初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊。其18個月大的哥哥及父親分別於10月18日及22日出現手足口病感染病徵，現已康復，而其他家居接觸者則未有出現病徵。衞生防護中心已為兩名有病徵的家居接觸者安排化驗檢測。



衞生防護中心的流行病學調查亦發現，病人的哥哥接受幼兒照顧服務的基督教香港崇真會恩樂園近日正爆發手足口病個案，初步資料顯示個案共涉及6名幼童，包括病人的哥哥及另外3名男童和兩名女童，年齡介乎15至18個月大，他們在10月18日至10月26日期間出現手足口病病徵，全部人已經求醫，無須入院，情況穩定。衞生防護中心會對該幼兒中心的所有幼童進行醫學監察。



根據現時掌握的流行病學調查資料，衞生防護中心懷疑該幼兒中心的手足口病爆發是由腸病毒71型引起。衞生防護中心會為所有出現相關病徵的幼童進行化驗，以確定感染的病原體。衞生防護中心人員已實地視察該幼兒中心，了解其消毒、感染控制措施及照顧幼童步驟，並建議所需措施。為防止手足口病進一步蔓延，衞生防護中心已建議該幼兒中心由明天起暫停服務14天，並已要求該幼兒中心在衞生防護中心監督下進行徹底清潔消毒。

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